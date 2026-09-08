Schimbări importante la BVB. Electro-Alfa International intră în BET, iar mai multe companii ies

Bursa de Valori București (BVB) pregătește o serie de modificări în componența principalilor indici, după deciziile luate de Comisia Indicilor BVB în ședința trimestrială din 7 septembrie 2026. Cea mai importantă noutate este includerea Electro-Alfa International în indicii BET, BET-TR și BET-TRN, precum și în BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN și BET-BK.
În același timp, Sphera Franchise Group va fi eliminată din indicii BET, BET-TR și BET-TRN, iar Purcari Wineries va ieși din indicii BET-XT.
Electro-Alfa intră în principalii indici ai Bursei
Comisia Indicilor a aprobat includerea Electro-Alfa International (EAI) în trei dintre indicii care urmăresc evoluția pieței principale de la BVB: BET, BET-TR și BET-TRN.
Compania va intra, de asemenea, în BET-XT, BET-XT-TR și BET-XT-TRN, precum și în BET-BK.
Pentru BET-BK, Electro-Alfa va lua locul Biofarm, care va fi exclusă din componența indicelui.
În cazul BET-XT, ieșirea aprobată este cea a Purcari Wineries Public Company Limited.
Modificări și în BET Plus
Cele mai multe schimbări au fost aprobate pentru indicele BET Plus.
În componența acestuia vor intra șase companii: Electro-Alfa International, Christian '76 Tour, Rompetrol Rafinare, Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Novere Capital și Șantierul Naval Orșova.
În schimb, vor fi excluse Chimcomplex, Ropharma, Biofarm și Aages.
Modificările schimbă astfel structura indicelui care urmărește un univers mai larg de companii listate pe piața reglementată a BVB.
Trei companii noi în BET AeRO
Schimbări au fost aprobate și pentru indicele BET AeRO, dedicat companiilor de pe piața AeRO.
IT Genetics, Unisem și Severnav vor fi incluse în indice, în timp ce Grup Șerban Holding va fi exclus.
Pentru indicii BET-NG, BET-FI și BET-EF nu au fost aprobate modificări ale componenței.
Noile ponderi intră în vigoare din 21 septembrie
Modificările nu se aplică imediat. Ponderile companiilor din indicii BVB vor fi calculate pe baza numărului de acțiuni și a prețurilor de închidere înregistrate la finalul ședinței de tranzacționare din 11 septembrie 2026.
Tot în 11 septembrie, la finalul zilei, BVB va publica noile structuri ale indicilor, împreună cu valorile factorilor de free float, reprezentare, lichiditate și corecție a prețului.
Noile structuri și ponderi vor intra efectiv în vigoare începând cu ședința de tranzacționare din 21 septembrie 2026.
Pentru investitori, modificările sunt relevante deoarece componența și ponderile indicilor influențează modul în care aceștia reflectă evoluția diferitelor segmente ale pieței și pot genera ajustări ale portofoliilor care urmăresc indicii BVB.
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