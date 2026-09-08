Schimbări importante la BVB. Electro-Alfa International intră în BET, iar mai multe companii ies

Publicat la 08.09.2026, 09:38:00

Bursa de Valori București (BVB) pregătește o serie de modificări în componența principalilor indici, după deciziile luate de Comisia Indicilor BVB în ședința trimestrială din 7 septembrie 2026. Cea mai importantă noutate este includerea Electro-Alfa International în indicii BET, BET-TR și BET-TRN, precum și în BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN și BET-BK.

În același timp, Sphera Franchise Group va fi eliminată din indicii BET, BET-TR și BET-TRN, iar Purcari Wineries va ieși din indicii BET-XT.

Electro-Alfa intră în principalii indici ai Bursei

Comisia Indicilor a aprobat includerea Electro-Alfa International (EAI) în trei dintre indicii care urmăresc evoluția pieței principale de la BVB: BET, BET-TR și BET-TRN.

Compania va intra, de asemenea, în BET-XT, BET-XT-TR și BET-XT-TRN, precum și în BET-BK.