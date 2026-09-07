Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2508 lei. Fondul Proprietatea a urcat 1.36% pe BVB

Publicat la 08.09.2026, 07:00:00

Luni, 7 septembrie 2026, Banca Națională a României a afișat un curs de 5,2508 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de ziua anterioară cu 0,0016 lei, ceea ce înseamnă că leul s-a apreciat marginal. Pe săptămână, euro a pierdut 0,14% în raport cu moneda națională, o mișcare modestă, dar consecventă. Pentru românul care are economii în euro sau urmărește să cumpere valută, contextul rămâne relativ stabil, fără presiuni bruște în nicio direcție.

Dolarul american a cotat luni la 4,5182 lei, iar francul elvețian la 5,5848 lei, acesta din urmă rămânând moneda cea mai puternică față de leu dintre cele trei valute de referință. Diferența semnificativă dintre cursul francului și cel al euro reflectă statutul elvețian de refugiu în perioadele de incertitudine europeană. Cei care au credite sau obligații în franci elvețieni suportă în continuare o presiune superioară față de debitorii în euro.

Pe Bursa de Valori București, ziua a fost dominată de scăderi. Transgaz a înregistrat cea mai mare corecție, de 2,31%, urmată de BRD cu minus 2,14%, Electrica cu minus 1,72% și Banca Transilvania cu minus 1,42%, ultimele două semnalizând presiuni atât în sectorul energetic, cât și în cel bancar. Singurul titlu notabil care a mers în sens contrar a fost Fondul Proprietatea, cu un avans de 1,36%, posibil susținut de un interes selectiv al investitorilor pentru expunere diversificată la active locale într-o zi în care sectoarele productive au cedat teren.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2485 5.2526 5.2568 5.2609 5.2508 28 aug. 31 aug. 01 sept. 02 sept. 03 sept. 04 sept. 07 sept.

Data EUR USD CHF vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194 lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071 mar., 1 sept. 5.2575 ▼ 4.5331 5.5996 mie., 2 sept. 5.2555 ▼ 4.5412 5.5726 joi, 3 sept. 5.2536 ▼ 4.5266 5.5922 vin., 4 sept. 5.2524 ▼ 4.5199 5.5832 lun., 7 sept. ★ 5.2508 ▼ 4.5182 5.5848 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație FP Fondul Proprietatea 0.60 ▲ 1.36% H2O Hidroelectrica 184.80 ▼ 0.11% TEL Transelectrica 99.80 ▼ 0.20% SNP OMV Petrom 1.22 ▼ 0.81% TGN Transgaz 88.70 ▼ 2.31% BRD BRD Groupe Société Générale 34.25 ▼ 2.14% EL Electrica 51.50 ▼ 1.72% TLV Banca Transilvania 35.98 ▼ 1.42% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.