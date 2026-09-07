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Piețe financiareRadu Burlacu

Mișcări aproape insesizabile pe bursa de la București, care reușește cumva să iasă de pe teritoriul negativ

Publicat la 07.09.2026, 18:01:27

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Mișcări aproape insesizabile pe bursa de la București, care reușește cumva să iasă de pe teritoriul negativ

Bursa de Valori București (BVB) pare să fi înghețat în așteptarea unor vremuri mai bune. Luni, 7 septembrie, s-au înregistrat puține tranzacții, de valoare mică. Lichiditatea BVB este mult sub media zilnică anuală. După ce toată ziua BET e fost în teritoriu negativ destul de pronunțat, la sfârșitul zilei indicele principal al bursei de la București a reușit cumva un ”damage control” și a închis cu un plus minor de 0,11%. Toți ceilalți indici constituenți sunt în aceeași situație, mai puțin BET-NG, BET-BK și BETAeRO, care scad ușor.

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