Curs BNR valabil 9 septembrie 2026: 1 euro = 5.2523 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 08.09.2026, 13:30:30

Banca Națională a României a publicat marți, 8 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de 9 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2523 lei, în creștere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0015 lei, respectiv 0,03%. Deși mișcarea este minimă, ea confirmă o presiune modestă de depreciere a leului în raport cu moneda europeană. Dolarul american este cotat la 4,5224 lei, lira sterlină la 6,1184 lei, iar francul elvețian la 5,5739 lei.

Pentru cetățenii care urmăresc cursul valutar, o variație de 0,03% nu produce efecte directe vizibile în cheltuielile zilnice. Contează însă mai ales pentru cei care au credite în valută, efectuează transferuri internaționale sau se pregătesc pentru călătorii în spațiul european. O apreciere chiar și graduală a euro față de leu înseamnă că același număr de euro costă ceva mai mulți lei față de ziua precedentă, ceea ce se reflectă în costurile de schimb valutar și în ratele exprimate în monedă europeană.

În plan mai larg, evoluția leului față de principalele valute rămâne relativ stabilă, fără oscilații semnificative care să indice turbulențe pe piața valutară locală. BNR intervine periodic pentru a menține un curs ordonat, iar fluctuațiile de mică amplitudine din ultima perioadă sugerează că piața funcționează în parametri normali. Evoluția cursului în zilele următoare va depinde de datele macroeconomice din zona euro, de deciziile de politică monetară ale BCE și de apetitul investitorilor față de activele din piețele emergente.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2523 ▲ +0.0015 +0.03% USD Dolar american 4.5224 ▲ +0.0042 +0.09% GBP Liră sterlină 6.1184 ▲ +0.0025 +0.04% CHF Franc elvețian 5.5739 ▼ -0.0109 -0.20% HUF Forint maghiar (100) 1.4419 ▼ -0.0001 -0.57% JPY Yen japonez (100) 2.9383 ▲ +0.0001 +0.45% PLN Zlot polonez 1.2173 ▼ -0.0015 -0.12% CZK Coroană cehă 0.2171 ▲ +0.0001 +0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 9 septembrie 2026.