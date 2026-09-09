3,63 miliarde furate din crypto, deși platformele aveau audituri

Publicat la 09.09.2026, 09:30:17

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Platformele de criptomonede au pierdut peste 3,63 miliarde de dolari în urma atacurilor cibernetice și furturilor de chei de acces în perioada ianuarie 2025 – iulie 2026. Paradoxal, aproape 90% din fondurile furate proveneau de la platforme care trecuseră anterior prin audituri independente de securitate, potrivit unui raport CoinGecko citat de CNBC. Datele scot la iveală una dintre vulnerabilitățile importante ale industriei crypto: un audit de securitate nu înseamnă automat că o platformă este protejată împotriva atacurilor. Hackerii exploatează tot mai des componente, proceduri sau vulnerabilități care nu sunt incluse în verificările standard. 88% din banii furați proveneau de la platforme auditate Potrivit raportului CoinGecko, aproximativ 88% din fondurile furate în perioada analizată proveneau de la platforme care finalizaseră audituri independente de securitate. În același timp, circa 60% dintre platformele afectate de atacuri trecuseră printr-un audit. Diferența dintre cele două procente arată că, deși nu toate platformele atacate au fost auditate, cele care au fost verificate au concentrat o parte covârșitoare a pierderilor financiare.

Explicația ține, potrivit analizei, de limitele auditului tradițional. Verificările pot identifica anumite vulnerabilități tehnice, dar nu acoperă neapărat toate punctele prin care un atacator poate ajunge la fondurile utilizatorilor. Astfel, o platformă poate primi o evaluare favorabilă și, în același timp, să rămână expusă unor atacuri care vizează zone din afara perimetrului verificat. Bybit, atacul care a provocat cea mai mare pierdere Cel mai grav incident din perioada analizată a avut loc în februarie 2025, când platforma Bybit a fost atacată și a pierdut criptomonede în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Compania de analiză blockchain Elliptic a atribuit atacul Coreei de Nord. Valoarea criptomonedelor furate de la Bybit reprezintă aproape 40% din totalul pierderilor înregistrate în atacurile analizate de CoinGecko.

Dimensiunea atacului a făcut din Bybit cel mai important caz al perioadei și a arătat cât de mare poate fi impactul unei singure breșe asupra unei platforme de tranzacționare a activelor digitale. KelpDao și Drift Protocol, alte pierderi majore Pe locul al doilea în clasamentul pierderilor s-a situat KelpDao, cu aproximativ 292 de milioane de dolari furați. Drift Protocol a urmat, cu active în valoare de circa 285 de milioane de dolari pierdute în urma atacului. Bybit, KelpDao și Drift Protocol nu au răspuns imediat solicitărilor CNBC pentru comentarii. Auditul nu este o garanție de securitate Datele analizate de CoinGecko pun sub semnul întrebării ideea că un audit independent poate reprezenta, singur, o garanție suficientă pentru securitatea unei platforme crypto. Problema este că atacatorii nu trebuie neapărat să exploateze o vulnerabilitate identificabilă în cadrul unui audit. Ei pot viza chei de acces, infrastructura operațională sau alte componente care nu fac parte din verificarea standard. Pentru industria crypto, concluzia este una incomodă: securitatea nu poate fi tratată ca o verificare făcută o singură dată. Un audit poate identifica anumite riscuri, dar nu elimină posibilitatea ca o platformă să fie atacată printr-un punct care nu a fost evaluat. Iar valoarea pierderilor din perioada ianuarie 2025 – iulie 2026 arată miza. Peste 3,63 miliarde de dolari în active digitale au dispărut în mai puțin de doi ani, în pofida faptului că o mare parte dintre platformele afectate trecuseră anterior prin controale independente de securitate.