Curs BNR valabil 10 septembrie 2026: 1 euro = 5.2542 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 09.09.2026, 13:30:27

Banca Națională a României a publicat miercuri, 9 septembrie 2026, cursul de schimb valabil pentru ziua de joi, 10 septembrie 2026. Euro a urcat ușor față de ziua anterioară, ajungând la 5,2542 lei, cu 0,0019 lei mai mult, adică o creștere de 0,04%. Deși variația este minusculă, ea confirmă o tendință de apreciere moderată a monedei europene în raport cu leul. Dolarul american este cotat la 4,5194 lei, lira sterlină la 6,1184 lei, iar francul elvețian la 5,5768 lei.

Pentru români, o astfel de mișcare a cursului euro are un impact practic limitat pe termen scurt. Cei care au credite în euro sau care urmează să efectueze plăți în moneda europeană vor resimți o diferență neglijabilă față de ziua anterioară. În schimb, pentru tranzacțiile de valoare mare, cum ar fi achiziționarea unui imobil sau plata unor facturi comerciale exprimate în euro, orice variație, oricât de mică, se poate traduce în câteva zeci de lei în plus.

Contextul general rămâne unul de stabilitate relativă pe piața valutară locală, fără oscilații semnificative care să indice presiuni majore asupra leului. BNR continuă să monitorizeze evoluțiile din piețele internaționale, iar cursul de referință publicat zilnic reflectă media tranzacțiilor interbancare din ziua precedentă, oferind un reper oficial pentru contracte, importuri și exporturi.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2542 ▲ +0.0019 +0.04% USD Dolar american 4.5194 ▼ -0.0030 -0.07% GBP Liră sterlină 6.1184 – 0.0000 0.00% CHF Franc elvețian 5.5768 ▲ +0.0029 +0.05% HUF Forint maghiar (100) 1.4439 ▲ +0.0000 +0.14% JPY Yen japonez (100) 2.9428 ▲ +0.0000 +0.15% PLN Zlot polonez 1.2174 ▲ +0.0001 +0.01% CZK Coroană cehă 0.2168 ▼ -0.0003 -0.14%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 10 septembrie 2026.