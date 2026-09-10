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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 11 septembrie 2026: 1 euro = 5.2537 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 10.09.2026, 13:30:26

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Curs BNR valabil 11 septembrie 2026: 1 euro = 5.2537 lei. Leul câștigă ușor teren

Banca Națională a României a publicat joi, 10 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru vineri, 11 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2537 lei, în scădere ușoară față de ziua precedentă cu 0,0005 lei, adică aproximativ 0,01%. Dolarul american a fost cotat la 4,5164 lei, lira sterlină la 6,1178 lei, iar francul elvețian la 5,5707 lei.

Variația înregistrată astăzi pentru perechea EUR/RON este minimă și nu are un impact practic asupra tranzacțiilor obișnuite ale românilor. Cei care schimbă valută pentru vacanțe, cumpărături online din zone euro sau trimit bani în străinătate vor observa diferențe neglijabile față de cursul din ziua anterioară. Leul rămâne stabil față de moneda europeană, fără presiuni vizibile în niciun sens.

Stabilitatea relativă a leului reflectă un echilibru menținut pe piețele valutare regionale, în absența unor evenimente economice sau politice majore care să genereze volatilitate. Cursurile pentru dolar, liră și franc elvețian sunt influențate în principal de dinamica piețelor internaționale și de deciziile băncilor centrale din Statele Unite, Marea Britanie și Elveția, urmărite îndeaproape de investitori și analiști în această perioadă.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2537 ▼ -0.0005 -0.01%
USD Dolar american 4.5164 ▼ -0.0030 -0.07%
GBP Liră sterlină 6.1178 ▼ -0.0006 -0.01%
CHF Franc elvețian 5.5707 ▼ -0.0061 -0.11%
HUF Forint maghiar (100) 1.4449 ▲ +0.0000 +0.07%
JPY Yen japonez (100) 2.9387 ▼ -0.0000 -0.14%
PLN Zlot polonez 1.2167 ▼ -0.0007 -0.06%
CZK Coroană cehă 0.2167 ▼ -0.0001 -0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 11 septembrie 2026.

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