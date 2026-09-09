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Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2542 lei, franc la 5.5768 lei

Publicat la 10.09.2026, 07:00:00

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Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2542 lei, franc la 5.5768 lei

Banca Națională a României a afișat miercuri, 9 septembrie 2026, un curs de 5,2542 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0019 lei față de marți. Mișcarea este modestă, dar confirmă o ușoară presiune pe leu într-o zi în care moneda națională a cedat teren. Pentru un român care economisește în euro sau plătește un credit în valută europeană, diferența zilnică rămâne neglijabilă, însă tendința contează: privit pe o fereastră de șapte zile lucrătoare, euro s-a depreciat cu 0,06% față de leu, ceea ce înseamnă că, pe termen scurt, leul rezistă rezonabil.

Dolarul american se tranzacționa la 4,5194 lei, iar francul elvețian la 5,5768 lei, acesta din urmă rămânând cea mai scumpă valută de referință din coșul BNR. Francul elvețian continuă să funcționeze ca activ-refugiu într-un context european în care incertitudinile fiscale și geopolitice nu s-au disipat complet, ceea ce explică parțial prima pe care o poartă față de euro. Cursul dolarului reflectă la rândul său dinamica piețelor internaționale, unde așteptările legate de politica monetară a Rezervei Federale rămân un factor cu greutate.

La Bursa de Valori București, datele detaliate privind cei mai activi câștigători sau perdanți ai ședinței nu sunt disponibile în acest moment. În absența unor mișcări spectaculoase raportate, piața locală de capital a funcționat probabil într-un registru de consolidare, influențată de fluxurile din regiune și de lipsa unor catalizatori domestici puternici. Investitorii urmăresc cu atenție semnalele macro din zona euro, iar apetitul pentru risc pe piețele emergente din Europa Centrală și de Est rămâne calibrat în funcție de evoluțiile de la Frankfurt și Bruxelles.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2488 5.2523 5.2560 5.2595 5.2542 01 sept. 02 sept. 03 sept. 04 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept.
DataEURUSDCHF
mar., 1 sept. 5.2575 4.5331 5.5996
mie., 2 sept. 5.2555 4.5412 5.5726
joi, 3 sept. 5.2536 4.5266 5.5922
vin., 4 sept. 5.2524 4.5199 5.5832
lun., 7 sept. 5.2508 4.5182 5.5848
mar., 8 sept. 5.2523 4.5224 5.5739
mie., 9 sept. 5.2542 4.5194 5.5768

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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