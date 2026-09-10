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Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2537 lei, franc la 5.5707 lei

Publicat la 11.09.2026, 07:00:00

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Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2537 lei, franc la 5.5707 lei

Banca Națională a României a afișat joi, 10 septembrie 2026, un curs de 5,2537 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de miercuri cu 0,0005 lei. Aprecierea este simbolică în termeni absoluți, însă confirmă o stabilitate relativă a leului în fața monedei europene: față de acum șapte zile lucrătoare, euro s-a ieftinit cu 0,03%. Pentru un român care economisește în euro sau care urmează să schimbe valută pentru vacanță, rate sau cumpărături online din zona euro, diferența rămâne nesemnificativă la sume mici, dar indică absența presiunilor bruște pe curs.

Dolarul american se tranzacționa la 4,5164 lei, iar francul elvețian la 5,5707 lei, ambele cursuri reflectând dinamica globală a piețelor valutare din această perioadă. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, ceea ce contează în special pentru cei cu credite în această monedă sau cu obligații contractuale față de parteneri elvețieni. Pe plan european, evoluțiile de pe piețele valutare continuă să fie influențate de așteptările legate de politica monetară a Băncii Centrale Europene și de semnalele transmise de Rezerva Federală americană privind traiectoria dobânzilor.

La Bursa de Valori București nu sunt disponibile joi date privind cele mai active acțiuni sau mișcările semnificative ale ședinței. Contextul general al piețelor de capital din regiune rămâne marcat de prudență, pe fondul incertitudinilor macroeconomice din zona euro și al apetitului moderat pentru risc în rândul investitorilor instituționali. Eventualele mișcări de pe BVB din această zi vor putea fi evaluate complet după publicarea datelor de închidere.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2458 5.2507 5.2556 5.2605 5.2537 02 sept. 03 sept. 04 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept.
DataEURUSDCHF
mie., 2 sept. 5.2555 4.5412 5.5726
joi, 3 sept. 5.2536 4.5266 5.5922
vin., 4 sept. 5.2524 4.5199 5.5832
lun., 7 sept. 5.2508 4.5182 5.5848
mar., 8 sept. 5.2523 4.5224 5.5739
mie., 9 sept. 5.2542 4.5194 5.5768
joi, 10 sept. 5.2537 4.5164 5.5707

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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