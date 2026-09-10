Zi extrem e proastă pentru bursa de la București. Coșmarul pare că nu se mai termină

Publicat la 10.09.2026, 18:02:00

Și ceilalți indici ai BVB erau pe plus , iar BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, avea una dintre cele mai bune evoluții ale zilei, cu un avans de aproape 1%.

Imaginea era cu totul diferită pe 19 august. BET urca atunci cu 0,67%, până la 36.487,21 puncte, iar creșterea de la începutul anului se apropia de pragul de 50%.

Joi, 10 septembrie, BET a coborât cu 1,58%, până la 33.218,54 puncte, într-o ședință caracterizată și de o lichiditate modestă. Scăderea vine după minusul de 1,71% înregistrat miercuri și după o serie de zile în care piața a acumulat pierderi.

Bursa de Valori București ( BVB ) trece printr-o schimbare rapidă de ritm. În urmă cu doar câteva săptămâni, indicele BET se apropia de o creștere de 50% de la începutul anului. Acum, după mai multe ședințe consecutive de scădere, avansul anual s-a redus spre 35%, iar investitorii au început să privească mai prudent evoluția pieței.

Marți, 8 septembrie, BET a continuat să scadă, pe fondul incertitudinilor politice și al problemelor economice care dau tot mai multe motive de prudență. Pierderile de atunci nu erau spectaculoase, însă succesiunea lor începea să transmită un mesaj diferit față de optimismul din august.

Primele zile ale lunii au adus o deteriorare treptată a sentimentului din piață.

Acum, diferența este vizibilă. BET se află la 33.218,54 puncte, cu peste 3.200 de puncte sub nivelul din 19 august. În termeni procentuali, avansul anual s-a redus puternic, spre zona de 35%.

Era momentul în care bursa românească părea să continue fără probleme raliul început în prima parte a anului.

Un avans de aproximativ 40% al BET rămânea, chiar și în acel moment, unul foarte puternic. Problema era că piața venea după un an precedent în care indicele crescuse cu aproximativ 45%, iar investitorii începeau să se întrebe cât mai poate continua raliul fără o perioadă de corecție.

Întrebarea a devenit cu atât mai importantă după scăderile din 9 și 10 septembrie.

Două zile roșii care au schimbat imaginea

Miercuri, 9 septembrie, BET a pierdut 1,71%, într-o ședință în care toți indicii importanți ai BVB au fost pe minus.

Contextul extern nu a ajutat piața. Petrolul a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril, iar tensiunile geopolitice au crescut presiunea asupra piețelor financiare internaționale.

La București, peste acest context se suprapun incertitudinile politice și semnalele tot mai clare privind problemele economice.

Joi, 10 septembrie, scăderea a continuat. BET a mai pierdut 1,58%, până la 33.218,54 puncte.

Nu este doar amplitudinea scăderilor cea care atrage atenția, ci și faptul că acestea apar după o perioadă de creșteri foarte puternice.

Lichiditatea redusă, semn de prudență

Un alt element important al ultimelor ședințe este lichiditatea modestă.

Într-o piață care a crescut atât de mult într-un interval relativ scurt, volumele reduse în timpul scăderilor pot indica o atitudine mai prudentă a investitorilor. Nu este neapărat semnalul unei ieșiri masive din piață, dar arată că apetitul pentru asumarea de noi riscuri este mai redus.

Investitorii au acum de evaluat dacă scăderea reprezintă o corecție după raliul puternic din primele luni ale anului sau începutul unei schimbări mai importante de tendință.

Bursa între profiturile de până acum și riscurile care se adună

Performanța BVB rămâne impresionantă chiar și după corecția din ultimele săptămâni. Un avans anual de aproximativ 35% este în continuare foarte mare, mai ales dacă este privit în perspectiva evoluției din ultimii doi ani.

Dar tocmai creșterile precedente pot explica și vulnerabilitatea actuală. Cu cât o piață urcă mai repede, cu atât așteptările investitorilor devin mai ridicate, iar orice deteriorare a perspectivelor economice sau politice poate declanșa marcări de profit.

În cazul României, incertitudinea politică se suprapune peste presiunile economice interne. În exterior, petrolul foarte scump și tensiunile geopolitice complică suplimentar tabloul pentru companiile și economiile europene.

De la euforie la prudență

Diferența dintre 19 august și 10 septembrie este, probabil, cel mai bun indicator al schimbării de atmosferă de la BVB.

În august, BET se apropia de pragul psihologic de 50% creștere de la începutul anului. Astăzi, după numai câteva săptămâni și mai multe ședințe de scădere, avansul s-a redus spre 35%.

Bursa nu a șters câștigurile spectaculoase acumulate în acest an, dar a intrat într-o zonă în care investitorii trebuie să decidă dacă asistă la o simplă corecție după un raliu excepțional sau dacă piața începe să includă în prețuri riscurile economice și politice care s-au acumulat în ultima perioadă.

Pentru moment, mesajul BVB este mai degrabă unul de prudență decât de panică. Iar următoarele ședințe vor arăta dacă scăderile din septembrie sunt doar o pauză într-un an foarte bun pentru bursă sau începutul unei corecții mai ample.