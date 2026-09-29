Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2780 lei, franc la 5.5793 lei

Publicat la 30.09.2026, 07:00:00

Marți, 29 septembrie 2026, Banca Națională a României a afișat un curs de 5,2780 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0006 lei față de ședința anterioară. Aprecierea este marginală, dar confirmă o ușoară stabilizare a leului după ce moneda europeană s-a scumpit cu 0,25% față de nivelul din urmă cu șapte zile lucrătoare. Pentru un român care economisește în euro sau urmărește un credit în valută, diferența zilnică este neglijabilă, însă tendința săptămânală arată că presiunea pe leu rămâne prezentă.

Dolarul american se tranzacționează la 4,6568 lei, iar francul elvețian la 5,5793 lei, ambele cursuri reflectând dinamica piețelor valutare internaționale din această dimineață. Francul rămâne cea mai scumpă valută de referință din coșul BNR, ceea ce contează în special pentru cei cu împrumuturi sau obligații contractuale exprimate în moneda elvețiană. La nivel european, evoluțiile din piețele forex sunt influențate în continuare de incertitudinile legate de politica monetară a BCE și de datele macroeconomice din zona euro.

Pe piața de capital, datele detaliate privind evoluția titlurilor de la Bursa de Valori București nu sunt disponibile pentru această ședință. În absența unor catalizatori majori, tranzacționarea la BVB tinde să urmeze sentimentul general al piețelor europene, iar o sesiune fără știri corporate semnificative poate aduce volume reduse și mișcări limitate. Investitorii urmăresc cu atenție contextul macroeconomic intern, în special evoluția deficitului bugetar și semnalele privind politica fiscală pentru finalul de an.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2605 5.2679 5.2756 5.2830 5.2780 21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept. 28 sept. 29 sept.

Data EUR USD CHF lun., 21 sept. 5.2649 4.5867 5.5728 mar., 22 sept. 5.2647 4.5934 5.6085 mie., 23 sept. 5.2788 ▲ 4.6265 5.6205 joi, 24 sept. 5.2770 ▼ 4.6395 5.6067 vin., 25 sept. 5.2718 ▼ 4.6289 5.5798 lun., 28 sept. 5.2786 ▲ 4.6397 5.5823 mar., 29 sept. ★ 5.2780 ▼ 4.6568 5.5793 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.