Clientul care plătește la timp primește mai mult decât crezi

Publicat la 28.09.2026, 10:01:41

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Un furnizor de ambalaje din Cluj mi-a spus ceva ce nu am uitat: are trei clienți cărora le răspunde la telefon duminică seara și douăzeci cărora le lasă mesajul pe robot până luni la prânz. Diferența nu e volumul comenzilor. Doi dintre cei trei privilegiați cumpără mai puțin decât jumătate din portofoliul lui. Diferența e altceva. Antreprenorii români vorbesc obsesiv despre cum să negocieze prețuri mai bune, cum să stoarcă termene de plată mai lungi, cum să obțină discount la volum. Foarte puțini se întreabă invers: ce fel de client sunt eu pentru furnizorii mei? Iar răspunsul la întrebarea asta îți influențează afacerea mai mult decât orice tactică de negociere. Plata la timp nu e o favoare, e un avantaj competitiv În România, termenul de plată la 90 de zile a devenit un fel de sport național. Companii mari care își permit să plătească în 15 zile trag de furnizorii mici până la epuizare, pentru că pot. E o formă de finanțare gratuită pe spatele celui mai vulnerabil din lanț. Ce nu calculează acești clienți e costul ascuns. Un furnizor care nu știe când își va vedea banii îți umflă prețul din start ca să acopere riscul. Îți pune pe ultimul loc când are cerere mare. Nu îți face favoruri când ai o urgență. Plata la timp cumpără încredere, iar încrederea se traduce în bani reali.

Cunosc un mic producător de mobilier din Timișoara care plătește furnizorii de lemn la șapte zile, deși ar putea sta liniștit la 30. Rezultatul: primește prioritate la loturile de calitate, are prețuri fixate pe termen lung și, când piața a înnebunit după pandemie, a fost printre puținii care au avut marfă. Cei șapte zile i-au adus mai mult decât orice negociere agresivă. Comenzile haotice te transformă într-un client scump Există un tip de client pe care furnizorii îl detestă în tăcere: cel care schimbă comanda de trei ori, cere totul pe ieri, apoi dispare o lună. Fiecare modificare de ultim moment costă pe cineva timp și nervi. Furnizorul nu îți va spune direct, dar va compensa. Previzibilitatea e subestimată brutal în business-ul românesc. Dacă îi dai furnizorului o estimare corectă a nevoilor tale, dacă respecti ce ai comandat, dacă nu îl suni panicat vineri la ora 17 pentru ceva ce știai de două săptămâni, devii clientul cu care se lucrează ușor. Iar clientul cu care se lucrează ușor primește condiții mai bune fără să le ceară. Un manager de la o firmă de curierat mi-a explicat că împart clienții în două categorii mentale: cei care ne complică ziua și cei care ne-o simplifică. Cei din a doua categorie primesc soluții, nu scuze.

Furnizorul tău nu e adversar la masa de negociere Cultura noastră de business tratează adesea relația furnizor-client ca pe un joc cu sumă zero. Ce câștigă unul pierde celălalt. E o abordare care funcționează exact o dată, la prima tranzacție, și te sabotează pe termen lung. Am văzut antreprenori care se laudă că au strâns un furnizor cu ușa până a acceptat un preț sub costul lui. Peste șase luni furnizorul a dat faliment sau a livrat calitate proastă ca să supraviețuiască. Cine a pierdut? Amândoi. Un furnizor care nu face profit cu tine e un furnizor care te va abandona la primul client mai bun sau va tăia din calitate ca să reziste. Asta nu înseamnă să plătești mai mult decât trebuie. Înseamnă să înțelegi că o relație în care ambele părți câștigă e mai stabilă decât una în care unul strânge din dinți. Negociezi dur, dar corect. Cauți prețul bun, nu prețul care distruge. Feedbackul onest valorează mai mult decât reclamația Când ceva merge prost, majoritatea clienților fie tac și pleacă la concurență, fie explodează. Ambele reacții sunt inutile. Furnizorul care nu află de ce ai plecat nu se poate corecta, iar cel pe care îl faci cu ou și cu oțet devine defensiv. Un client valoros spune clar ce nu a mers și dă șansa reparării. Nu din bunătate, ci din interes: e mai ieftin să repari o relație funcțională decât să construiești una de la zero cu un necunoscut. Costul schimbării unui furnizor bun e subestimat aproape întotdeauna. Data viitoare când te pregătești să ceri un discount sau un termen mai lung, întreabă-te mai întâi altceva. Dacă furnizorul tău ar face o listă cu clienții lui preferați, ai fi pe ea? Iar dacă nu, ce te costă asta deja fără să știi?

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.