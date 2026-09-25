UMB Grup al familiei Umbrărescu a depășit 16 miliarde de lei cifră de afaceri

Publicat la 25.09.2026, 06:02:00

Cea mai mare cifră de afaceri a fost înregistrată de Spedition UMB: 6,17 miliarde de lei. A urmat SA & PE Construct, cu 5,05 miliarde de lei, apoi Tehnostrade, cu 4,90 miliarde de lei. Ordinea se schimbă în privința profitului: Tehnostrade a obținut 506,6 milioane de lei, Spedition UMB – 316,4 milioane de lei, iar SA & PE Construct - aproape 300 de milioane de lei, potrivit datelor de bilanț.

Profiturile nete cumulate au depășit 1,12 miliarde de lei. Totalurile reprezintă suma bilanțurilor individuale ale celor trei firme, nu rezultate consolidate ale grupului; eventualele tranzacții dintre societăți nu sunt eliminate din calcul. Grupul este fondat de Dorinel Umbrărescu și dețin acum de familia sa.

Creșterea veniturilor a fost inegală. Spedition UMB a trecut de la 5,01 miliarde de lei în 2024 la 6,17 miliarde în 2025, un plus de 23%. Tehnostrade a crescut de la 4,36 miliarde la 4,90 miliarde de lei, adică 12%. SA & PE Construct a rămas aproape de nivelul anului precedent: 5,05 miliarde de lei, față de 5,02 miliarde.

În 2024, cele trei societăți raportaseră împreună o cifră de afaceri de 14,39 miliarde de lei și profituri nete însumate de 728,3 milioane de lei. Astfel, afacerile au crescut în 2025 cu 1,72 miliarde de lei, respectiv cu aproape 12%, în timp ce profitul net cumulat a avansat cu 54%.

Toate trei au obținut însă profituri nete mai mari. Cel mai puternic avans l-a avut Spedition UMB, de la 81,8 milioane la 316,4 milioane de lei. Profitul SA & PE Construct a crescut de la 229,1 milioane la aproape 300 de milioane, iar cel al Tehnostrade, de la 417,4 milioane la 506,6 milioane de lei. Datoriile totale ale celor trei firme au scăzut, cumulat, de la 4,08 miliarde de lei la 3,23 miliarde de lei.

De peste șase ori cifra de afaceri din 2020

Diferența față de 2020 arată amploarea creșterii. Atunci, cele trei firme raportau împreună 2,52 miliarde de lei cifră de afaceri. În 2025, suma a ajuns la 16,11 miliarde de lei, de 6,4 ori mai mult. Profiturile nete cumulate au urcat în același interval de la 298 de milioane la 1,12 miliarde de lei, fiind de aproape 3,8 ori mai mari.

Și numărul mediu total de salariați raportat în bilanțuri a crescut, de la 1.660 în 2020 la 6.819 în 2025. Aproape întregul efectiv din 2025 figurează la Tehnostrade, care a raportat 6.748 de salariați. Spedition UMB a raportat 68, iar SA & PE Construct, trei. Aceste cifre descriu personalul înregistrat de fiecare societate și nu stabilesc, singure, cum a fost împărțită munca pe proiectele grupului.

Cine deține cele trei companii

Spedition UMB SRL este cea mai mare dintre cele trei după cifra de afaceri din 2025. Potrivit profilului ListaFirme transmis pentru această societate, asociații sunt Mirela Umbrărescu - 79%, UMB Holding SRL - 10%, Petru-Răzvan Umbrărescu - 5%, Alexandru-Teodor Umbrărescu – 5% și Dorinel Umbrărescu - 1%, conform datelor platformei ListaFirme.ro.

SA & PE Construct SRL a raportat în 2025 afaceri de 5,05 miliarde de lei, dar numai trei salariați. Conform ListaFirme, societatea este deținută de Alexandru-Teodor Umbrărescu - 45%, Petru-Răzvan Umbrărescu - 45% și UMB Holding SRL - 10%.

Tehnostrade SRL a obținut cel mai mare profit dintre cele trei companii în 2025. Asociații indicați de ListaFirme sunt Mirela Umbrărescu - 79%, UMB Holding SRL - 10%, Petru-Răzvan Umbrărescu - 5%, Alexandru-Teodor Umbrărescu - 5% și Dorinel Umbrărescu - 1%.

Potrivit ListaFirme, asociații UMB Holding SRL sunt Mirela Umbrărescu, cu 50%, și Alexandru-Teodor Umbrărescu și Petru-Răzvan Umbrărescu, fiecare cu 25%.