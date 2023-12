STUDIU:Doar jumătate dintre cetăţenii din Europa sunt mulţumiţi de condiţia lor fizică. Peste 54% dintre europeni nu merg în mod regulat la medic. 39% dintre români suferă din cauza stresului. Doar 34% dintre români fac exerciţii fizice sau mişcare zilnic

”Doar 50% dintre cetăţenii din Europa afirmă că sunt mulţumiţi de condiţia lor fizică; 91% dintre respondenţi doresc să îmbunătăţească cel puţin un aspect al stilului lor de viaţă legat de sănătate; Datele locale arată că 95% dintre români vor să-şi îmbunătăţească cel puţin un aspect din stilul lor de viaţă; Cei mai mulţi dintre utilizatorii de ceasuri inteligente (88%) susţin că dispozitivul lor îi poate ajuta să-şi îmbunătăţească sănătatea fizică; 87% au introdus cel puţin un obicei sănătos ca urmare a datelor furnizate de smartwatch; În România, 9 din 10 utilizatori de smartwatch folosesc cel puţin o funcţie de sănătate pe acestea”, relevă studiul.

Sănătatea mintală este în prim-plan, problemele de somn şi stresul fiind primele două preocupări; totuşi, cunoaşterea indicatorilor importanţi de sănătate este foarte limitată.

Peste jumătate dintre europeni (54%) nu merg în mod regulat la examinări medicale; 63% dintre utilizatorii de ceasuri inteligente au fost în vizită la doctor după ce dispozitivul lor a înregistrat o valoare anormală. 95% dintre români spun că şi-ar dori să facă cel puţin o schimbare legată de sănătate în stilul lor de viaţă.

Studiul Huawei oferă informaţii referitoare la atitudinea şi comportamentul cetăţenilor din Europa în privinţa sănătăţii personale. Cercetarea a fost realizată de Ipsos pe parcursul lunii septembrie a anului curent, care s-a derulat inclusiv în România.

„Sănătatea mintală şi fizică reprezintă priorităţi pentru indivizi şi societate per ansamblu. Ne-am dorit să descoperim dacă cetăţenii europeni prioritizează în mod activ sănătatea personală şi dacă recunosc cei mai importanţi parametri de sănătate şi impactul acestora asupra stării lor generale de bine. În plus, am căutat să înţelegem dacă utilizatorii de ceasuri inteligente manifestă o conştientizare mai amplă asupra sănătăţii şi au obiceiuri mai sănătoase, în comparaţie cu cei care nu folosesc astfel de dispozitive. Cercetarea noastră a dezvăluit unele realităţi tulburătoare şi, în acelaşi timp, a demonstrat influenţa pe care o poate avea un smartwatch asupra unui stil de viaţă mai sănătos”, spune William Tian, preşedintele în Europa al HUAWEI Consumer Business Group.

Interesul europenilor referitor la sănătatea personală este unul ridicat, atât din punct de vedere al sănătăţii psihice, cât şi al celei fizice, cu procentaje ridicate în rândul respondenţilor (>83% vs. >82%). Cu toate acestea, nivelul de satisfacţie în privinţa sănătăţi rămâne unul moderat, doar o jumătate dintre participanţii la studiu declarându-se mulţumiţi de starea lor generală de sănătate. Preocupările legate de condiţia fizică (24%), mobilitate (26%), nivelul scăzut de energie (29%) şi o proporţie semnificativă de persoane supraponderale sau obeze din punct de vedere medical (46%) au fost evidenţiate.

În România, 91% dintre cetăţeni manifestă interes pentru bunăstarea psihologică şi a sănătăţii, ariile de interes fiind odihna/calmul (96%), corpul/greutatea (95%) şi vitalitatea (93%).

La nivel european, 91% dintre respondenţi şi-au exprimat dorinţa de a îmbunătăţi cel puţin un aspect al stilului de viaţă legat de sănătate, scopul fiecăruia fiind acela de a adopta în mod corect în medie aproape patru (3.9) obiceiuri sănătoase. Reducerea stresului a fost prioritatea numărul unu pentru cei mai mulţi (43% dintre respondenţi), urmată de menţinerea greutăţii corecte (40%), alimentaţie sănătoasă (35%), asigurarea unui somn adecvat (35%) şi exerciţii fizice zilnice (34%). În ciuda acestor aspiraţii, 72% dintre cetăţenii Europei au recunoscut că au nevoie de motivaţie suplimentară sau că îşi pierd adesea motivaţia atunci când îşi propun să respecte obiceiurile de viaţă sănătoase.

88% dintre români au cel puţin un simptom legat de o deteriorare a bunăstării lor fizice sau psihologice, cele mai întâlnite fiind gestionarea stresului (39%) (cel mai întâlnit la grupa 30-39 ani, cu 48%), problemele cu relaxarea (37%) şi tulburările de somn (37%). Deşi 87% dintre respondenţi înţeleg că stilul de viaţă are un impact semnificativ asupra sănătăţii lor, numai 60% încorporează obiceiuri relativ simple în stilul lor de viaţă, cum ar fi limitarea sau evitarea alcoolului şi stimulentelor (61%) (mai mult femeile decât bărbaţii, 70% vs 53%), consumul de apă suficientă (57%) sau menţinerea contactelor sociale (55%).

Doar 34% dintre români fac mişcare zilnic, procentul fiind mai mare în rândul grupei de 18-29 ani (46%). 95% dintre români spun că şi-ar dori să facă cel puţin o schimbare legată de sănătate în stilul lor de viaţă, femeile fiind mai dispuse decât bărbaţii.

Conform sondajului, cunoaşterea indicatorilor importanţi de sănătate este foarte limitată (cei mai citaţi parametri în rândul respondenţilor nu au fost cu adevărat unii de sănătate, ci mai degrabă activităţi precum „să beau mai multă apă”). Conştientizarea a ceea ce ar trebui să fie „scorurile” corecte pentru anumiţi indicatori vitali de sănătate a fost, de asemenea, foarte redusă. Datele relevă o lipsă de cunoştinţe cu privire la parametrii care afectează semnificativ sănătatea. Cu toate acestea, accesul regulat la indicatori personalizaţi de sănătate influenţează direct o înţelegere mai profundă a sănătăţii – utilizatorii de ceasuri inteligente din Europa sunt, în medie, cu 51% mai informaţi în privinţa parametrilor cheie de sănătate, în comparaţie cu cei care nu folosesc un smartwatch.

Românii au mai multe cunoştinţe despre indicatorii de sănătate în comparaţie cu germanii, englezii, spaniolii sau italienii. Cu toate acestea, există o lipsă de cunoştinţe în rândul oamenilor cu privire la nivelurile adecvate chiar şi în cazul celor mai simpli indicatori de sănătate, precum temperatura corpului, cu doar 50% dintre persoanele care sunt conştiente de intervalul optim, tensiunea arterială cu 49%, cantitatea de apă consumată cu 45%, pulsul cu 44% şi nivelul zahărului din sânge cu 42%. 59% dintre femei sunt familiarizate cu ce reprezintă ciclul menstrual.

Utilizatorii de smartwatch-uri din România tind să se simtă mai în formă şi mai sănătoşi decât ceilalţi. 74% dintre utilizatori susţin că analiza şi sugestiile primite de la smartwatch au influenţat schimbările în viaţa lor, iar 85% au fost determinaţi să îşi schimbe comportamentul, rezultând o medie de 1,8 activităţi noi.

Urmărirea consecventă a mai multor parametri de sănătate ajută la dezvoltarea unor obiceiuri micro, dar şi la schimbări pozitive de comportament.

”Datele studiului arată impactul pe care ceasurile inteligente îl pot avea: În medie, utilizatorii de ceasuri inteligente din Europa sunt cu 51% mai conştienţi de măsurătorile ţintă pentru parametrii esenţiali de sănătate, în comparaţie cu cei care nu le folosesc. În plus, prezintă o probabilitate cu 75% mai mare să îşi cunoască limitele în măsurarea grăsimii corporale şi au o probabilitate cu 71% mai mare să fie conştienţi de dozarea zilnică corectă a caloriilor. Datele în rândul utilizatorilor de smartwatch-uri din România arată că 52% dintre utilizatori şi-au îmbunătăţit rutina de exerciţii fizice, 43% au început să acorde prioritate obiceiurilor de somn, iar 39% au început să facă şi mai multe exerciţii fizice. 28% au început să ia mai multe pauze la locul de muncă, iar 26% au făcut modificări în dieta lor”, arată studiul.

39% dintre români suferă din cauza stresului, cel mai ridicat procent dintre toate ţările analizate. O altă statistică îngrijorătoare este că doar 34% dintre români fac exerciţii fizice sau mişcare zilnic, cel mai mic procent la nivelul ţărilor analizate.

”La nivel european, utilizatorii de smartwatch-uri îşi verifică de peste două ori mai des cei mai importanţi parametri de sănătate, în comparaţie cu cei care nu le folosesc. În mod specific, îşi monitorizează ritmul cardiac, saturaţia oxigenului din sânge şi caloriile arse de aproape trei ori mai des faţă de oamenii care nu au un astfel de dispozitiv (de 2.8 ori, 2.7 ori, respectiv 2.6 ori mai des). Printre parametrii monitorizaţi zilnic, activitatea fizică măsurată în paşi, este predominantă, aproape jumătate dintre utilizatori folosindu-se de această funcţie – un element important pentru o viaţă mai sănătoasă. Utlizatorii de ceasuri inteligente iau în serios notificările referitoare la sănătate, iar 74% dintre ei caută sfaturi atunci când primesc o alertă referitoare la indicatorii de sănătate anormali, în timp ce 63% dintre aceştia se programează la doctor pentru analize suplimentare”, se menţionează în studiu.

Mai mult decât atât, 87% dintre utilizatorii de smartwatch-uri au adoptat noi obiceiuri de viaţă sănătoase, pe baza informaţiilor furnizate de dispozitivele lor, cu o medie de două schimbări per utilizator. Acestea au inclus creşterea frecvenţei exerciţiilor fizice (47%), durate mai lungi ale exerciţiilor (41%), obiceuri de somn îmbunătăţite (39%), ajustări de dietă (28%).

30% dintre români deţin un smartwatch, iar dintre cei care au unul, 59% îl folosesc regulat.