Un celebru actor român în rolul lui Donald Trump! ”The Apprentice”, povestea cinematografică a ascensiunii fostului președinte american, urmează să apară pe marile ecrane

Un celebru actor român în rolul lui Donald Trump!

Vedeta multor producții hollywoodiene, Sebastian Stan îl va întruchipa pe fostul președinte american la tinerețe, în perioada boom-ului său în afaceri, ascensiunea sa în lumea business-ului din New York. ”The Apprentice” se focusează pe perioada anilor ‘70-’80, când Trump și-a construit afacerea sa imobiliară colosală.

Filmările lung metrajului au început în regia lui Ali Abbasi, Sebastian Stan avându-i colegi de distribuție pe faimoșii Jeremy Strong și Maria Bakalova. Conform presei americane, roducătorii filmului ”The Apprentice” sunt Daniel Bekerman de la Scythia Films, Jacob Jarek de la Profile Pictures și Ruth Treacy de la Taylored Films.

Sebastian Stan în rolul lui Donald Trump în ”The Apprentice”, povestea ascensiunii fostului președinte al Americii

Stan (41 de ani) a jucat în mari producții din faimoasa galerie cinematografică de ficțiune Marvel (”Captain America: The First Avenger”, ”Captain America: The Winter Soldier” , ”Avengers: Endgame” și ”Angers: Infinity war”), dar și în ”Marțianul” (Matt Damon), ”Black Swan” (Mila Kunis), serialul de succes Gossip Girl dar și ”Pam& Tommy” ce i-a adus o nominalizare la ultima ediție a Globurilor de Aur.