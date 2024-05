Unde vedem diseară Marea Finală Eurovision Song Contest 2024. TVR nu transmite marele concurs muzical din lipsă de fonduri!

Diseară are loc Mare Finală a Eurovision Song Contest 2024 (LIVE, cu începere de la ora 22:00).

Desfășurat la Malmo, Suedia, anul acesta, de la marele concurs muzical de televiziune lipsește România, care s-a autoeliminat după un lung șir de participari ce s-au transformat într-un fiaso general. Drept pentru care, organizatorul rușinoaselor delegări ale anonimilor reprezentanți din grădina autohtonă a muzicii noastre, TVR a decis să nu mai transmită cel mai important concurs muzical european. Televiziunea publică nu a plătit către European Broadcasting Union taxa pentru transmisie. Drept pentru care cei ce se bucură an de an de spectacolul muzical Eurovision Song Contest 2024 o pot face prin intermediul canalului oficial YouTube al concursului, astăzi, cu începere de la ora 22:00.

„Constrângerile financiare şi dorinţa de a reprezenta România la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administrație (CA) a decis ca TVR să nu participe la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC)”, se arată în comunicarea televiziunii publice.

Unde vedem diseară Marea Finală Eurovision Song Contest 2024! În Marea Finală vor intra sub semnul competiției, diseară, finalistele celor două semifinale (în ordinea intrării în concurs):

Suedia | Marcus & Martinus – Unforgettable

Ukraina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Germany | ISAAK – Always On The Run

Luxemburg | TALI – Fighter

Olanda | Joost Klein – Europapa

Israel | Eden Golan – Hurricane

Lituania | Silvester Belt – Luktelk

Spania | Nebulossa – ZORRA

Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue

Lituania | Dons – Hollow

Grecia | Marina Satti – ZARI

Marea Britanie| Olly Alexander – Dizzy

Norvegia | Gåte – Ulveham

Italia | Angelina Mango – La Noia

Serbia | TEYA DORA – RAMONDA

Finlanda | Windows95man – No Rules!

Portugalia | iolanda – Grito

Armenia | LADANIVA – Jako

Cipru | Silia Kapsis – Liar

Elveția | Nemo – The Code

Slovenia | Raiven – Veronika

Croația | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

Franța | Slimane – Mon Amour

Austria | Kaleen – We Will Rave