Vestea proastă primită de rău platnici. Ce vor păți după 3 luni de neplată

După 3 luni de neplată, restanțele sunt înscrise în cartea funciară, iar apartamentele datornicilor nu vor mai putea fi vândute de aceştia până nu acoperă sumele neplătite. Noile prevederi apar în legea asociaţiilor de proprietari, votată marți de aleşi.

Potrivit legii în vigoare, un administrator de bloc îi poate constrânge teoretic şi acum pe râu platnici să-şi achite datoriile. După 90 de zile de întârzieri, aceştia pot fi acţionaţi în instanţă şi siliţi să plătească. În realitate, însă, administratorii vorbesc de proprietari care nu au plătit un an de zile fără să păţească nimic.

Dumitru Claudiu, preşedinte asociaţie de locatari: ″Omul a fost invitat la şedinţa comitetului lună de lună, am înţeles că nu are bani şi aşa mai departe, i-am propus să plătească lunar câte un milion şi să şi achite datoria, dânsul a refuzat şi refuzând treaba asta am mers mai departe în instanță″.

Legea care a trecut de votul deputaţilor introduce penalizări şi termene clare ce ar trebui să-i ajute pe şefii de asociaţii.

