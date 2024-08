Zeii apelor, Andrei Cornea şi Marian Enache, aur la Jocurile Olimpice de la Paris

Aur pentru România

Canotorii români Andrei Cornea şi Marian Enache au cucerit medaliile de aur în proba de dublu vâsle masculin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Suntem zeii apelor în proba dublu vâsle masculin. Prima medalie de aur din istoria României în această probă, dacă nu mă înșel. Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu cu Andrei.

Știam că putem reuși, însă nu am vrut să vorbesc dinainte. Știam că nu contează culoarul, v-am spus și ieri că poate fi o surpriză. Astăzi am venit la cursă cu mentalitatea că este culoarul unu și că este 01.08 și peste patru zile este ziua mea, cel mai frumos cadou pe care mi l-am putut face vreodată.

I-am spus doar să tragă tare și să se uite doar în față”, a spus Marian Enache după cursă.

„Am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că de pe culoarul unu am câștigat și la Europene. Ieri când am văzut că ne-au pus pe culoarul unu nu se poate dacă plec de pe unu să nu ne dea locul unu”, a spus și Andrei Cornea.