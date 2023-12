Antreprenorii români – față cu dispariția

de Octavian Bădescu

Ca antreprenor in sectorul serviciilor, cu peste 20 de ani de experienta, dar si ca economist preocupat de evolutia economiei si a societatii in ansamblu, ca om ce intelege ca patriotismul este o necesitate si oarecum o preconditie a bunastarii, pot afirma ca – in opinia mea – majoritatea problemelor specifice ale majoritatii antreprenorilor romani au in principal 3 radacini:

Polarizarea la nivelul persoanelor juridice , care precede polarizarea la nivelul persoanelor fizice

Deficitul de patriotism economic al decidentilor politici, care nici vorba sa securizeze avantaje competitive romanilor in a beneficia de resursele din Romania, dimpotriva

Instabilitatea si inflatia legislativa, precum si hatisurile birocratice subsecvente, generatoare de consum de resurse.

Noi insa, ca antreprenori – prin natura ocupatiei – stim ca nu exista problema fara solutie. Iar solutiile sunt si ele structurate tot pe 3 paliere, care trebuie inovativ si eficient combinate pentru a produce efecte benefice Romanilor, pe termen scurt mediu si lung:

Politica monetara – si aici ma refer la arhitectura crearii si distributiei monetare in economie

Politica fiscala – si aici ma refer la incorecta impozitare a consumului de factori de productie si la perfectibila gestionare a costurilor, precum si la implicitele deficite bugetare generatoare de datorii si de inflatie

Politica reglementativa – care este – asa cum transpare de multe ori din decizii – trasata de marile companii, cu precadere cu actionariat strain.

Generic vorbind, politicul este un administrator de spatii comune din societate, iar obiectivul politicienilor romani trebuie sa fie maximizarea valorii resurselor naturale si umane de pe teritorul Romaniei, in beneficiul romanilor, indiferent de calitatea din care acestia se exprima ca actori economici – actionari, salariati sau consumatori.

Diversele organizatii prezente sau viitoare ale oamenilor de afaceri trebuie sa isi propuna ca – prin intermediul acelora care se vor implica sub diferite forme in ele – sa adreseze problematicile anterior mentionate, care afecteaza cu precadere pe actionarii si pe salariatii microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii, dar si pe consumatori si sa devina un partener al decidentilor politici romani, sustinand sub toate formele dezvoltarea capitalului romanesc, sugerand solutii concrete si uneori chiar asumandu-si – prin reprezentanti – eventuale roluri in implementare.

Mediul de afaceri autentic nu are nevoie de diverse forme de asistenta sociala, ci de securizarea unui mediu concurential predictibil, corect si echitabil, care sa recompenseze productia competitiva, bazata pe cerere reala si realizata cu preocupare pentru o rationalitate, o eficienta a utilizarii resurselor – in fond, obiectul de studiu al stiintei economice.

Mediul de afaceri autentic are nevoie de angajati si de consumatori, dar mai are nevoie si de o moneda reala, care sa isi pastreze puterea de cumparare si are nevoie si de un acces cat de cat preferential la resurse – naturale si umane, dar si la contractele publice si private.

Mediul de afaceri autentic are nevoie de angajati educati si pregatiti, insa istoria ne arata ca, daca se asteapta bune rezultate, va trebui sa existe si o contributie directa la asta, pentru ca tot ceea ce patimim, inclusiv pe acest palier, reprezinta si un pret al neimplicarii.

In concluzie, daca ne dorim un viitor semnificativ mai bun pentru toti cetatenii romani, va trebui sa gestionam ca tara problema deficitelor bugetare si a inechitatilor monetare, fiscale si reglementative. Va trebui sa facilitam capitalizarea romanilor. Va trebui sa stimulam punerea resurselor la treaba.