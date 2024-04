Când nu câștigă în ring, luptătorul Bogdan Năstase câștigă la stână. Este, pe drept cuvânt, ”Ciobănaș cu 300 de oi!”

Cu victorii în principalele ligi ale sportului de contact, în afara ringului, Bogdan Năstase bate cocalurile cu oile.

Deși câștigă bine ”dând bătaie”, luptătorul păstrează mica afacere pe care a moștenit-o din familie, o stână. Odinioară, când stătea mai mult pe acasă, a avut și 1000 de oi însă acum mai are circa 300, ca în celebrul cântec popular.

Lui Bogdan Năstase, nu îi este rușine cu ferma sa zootehnică și cultivă o imagine distinctivă când urcă în ring, întotdeauna cu un cohoc lung din piele de oaie și cușmă. ”Pe la vreo 17 ani, pășteam oile. Am avut și 1000. Am fost cioban, acum sunt luptător. Am și meciuri câștigate, și meciuri pierdute. Am și dat, am și luat”, spune ieșeanul Bogdan Năstase (31 de ani). Fostul cioban din satul Coarnele Caprei și ajuns unul dintre cei mai buni luptători ai ringului românesc.

Când nu câștigă în ring, luptătorul Bogdan Năstase câștigă la stână! Poreclit în ring Scorpionul, luptătorul format de Cătălin Moroșanu, Bogdan nu mai are timp să se ocupe de treburile gospodăriei, însă o dată pe săptămână trece pe la stâna sa pentru a rezolva diverse probleme.

”Mă trezeam în fiecare dimineață la cinci jumătate și la șase plecam de acasă să merg la muncă unde stăteam până seara la șapte și după fugeam direct la sală la opt jumătate și ajungeam acasă seara aproape de miezul nopții. Câteodată mergeam și cu echipamentul ud la sală”, povestește luptătorul K1, Bogdan Năstase.