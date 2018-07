Capitolul la care România stă mai prost ca Burkina Faso

Romania se afla printre tarile care au au prezentat o scadere semnificativa in indicatorul democratiilor liberale in ultimii doi ani, conform unui studiu realizat de Varieties of Democracy (V-Dem) Project.





Indicatorul, Liberal Democracy Index (LDI), evalueaza daca exista alegeri libere si corecte, daca liderii sunt constransi de statul de drept si de supravegherea Parlamentului si a sistemului judiciar, precum si daca libertatile civile sunt protejate.

In cadrul studiului, citat de Washington Post, au fost intervievati peste 3.000 de experti pentru a evalua 178 de tari in privinta celor mai importante aspecte ale democratiei.

