Comisia Europeană confirmă că Guvernul a FALSIFICAT deficitul!

Un raport al Comisiei Europene confirmă faptul că Guvernul a falsificat deficitul bugetar pe anul 2018, prin amânarea până în 2019 a rambursărilor de TVA către firme, arată un fragment din document, publicat de liberalul Florin Cîţu.

„Comisia Europeană confirmă – execuţia bugetară pentru 2018 măsluită! În momentul în care Vâlcov şi Teodorovici au anunţat deficitul bugetar cu o lună înainte am spus că execuţia pentru 2018 o să fie falsificată. V-am spus atunci că am fost sunat din MFP şi mi s-a spus că urmează să măsluiască datele. Imediat am cerut comisie de anchetă parlamentară pentru execuţia bugetară pe anul 2018. PSD+ALDE nici nu au vrut să audă. CE vine cu prima dovadă că datele au fost «aranjate» în aşa fel încât deficitul, atât ESA, cât şi CASH, să nu depăşească 3%. Au transferat venituri din 2019 în 2018 pentru a reduce deficitul în bugetar în 2018”, atrage atenţia Florin Cîţu.