Cu ce datorii colosale au rămas Catinca și Oana Roman după moartea mamei lor! ”Banii se cheltuie…”

Cu ce datorii colosale au rămas Catinca și Oana Roman după moartea mamei lor.

Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman (primul premier al României de după ’89), s-a stins din viață în luna februarie, la caminul pentru bătrâni unde fusese mutată din cauza problemelor medicale pe care le avea. Dincolo de aparențele subliniate de eleganță și rafinament, Catinca Roman a recunoscut că viața sa este una modestă, în ciuda faptului că ste percepută drept o o persoană bogată. Mai mult, nu a rămas cu bunuri de pe urma părinților săi singurul bun fiind un apartament lăsat de tatăl său, fostul mare sportiv Iosif Zilahy.

”Ce avere am? N-am, am un apartament, atât, lăsat de tata. E greșit, din punctul ăsta de vedere nu am primit o educație realistă, am fost îndoctrinate cu ideea că trebuie să muncești foarte mult, să meriți, banii nu contează, e greșit. Banii contează, nu trebuie să fii dependent de ei, dar contează să ai un plan financiar. Chiar și când ai bani din familie, tot trebuie să faci un plan, pentru că banii se cheltuie”, a spus Catinca Roman care, împreună cu sora sa, au rămas cu o datorie colosală după moartea mamei lor, circa 300.000 de euro.

Cu ce datorii colosale au rămas Catinca și Oana Roman după moartea mamei lor! Este vorba o datorie către RA- APPS strânsă după perioada când, după despărțirea de politician, Mioara Roman a continuat să locuiască în vila de protocol din selectul Cartier Primăverii. Casă ce fusese încredințată de stat familiei Roman doar pe perioada exercitării mandatului de premier. O sumă colosală ce cuprinde restanțele la plata chiriei și de întreținere a vilei ce i-a fost încredințată fostului său soț în anii ‘90, perioada când a fost prim-ministru. Datoriile strânse le vizează și pe Oana și Catinca Roman.