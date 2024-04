O vedetă de televiziune audiată de DIICOT într-un dosar de trafic de droguri! Prezentatoarea Antena Stars a mai fost reținută în trecut, pentru fraudă bancară

Natalia Mateuț, fiiica marelui fotbalist Dorinel Mateuț, a fost convocată la sediul DIICOT și audiată într-un dosar de trafic de droguri.

Vedeta Antena Stars s-a prezentat în fața procurorilor cu avocații săi. Numele vedetei apare apare într-o investigație ce vizează un traficant de droguri, reținut deja, care are clienți din rândul celor din showbizz. Natalia Mateuț a susținut că nu are nici o legătură cu persoana avizată.

”Am fost chemată la DIICOT pentru a spune dacă il cunosc pe un anumit inculpat. Din moment ce sunt persoană publică, jobul meu implică să intru în contact cu tot felul de persoane, se face mai multă tevatură decât este cazul. O să va spun și vouă, așa cum am și declarat și către DIICOT, nu cunosc persoana de care am fost întrebată.

Dacă din întâmplare cineva se află în același club sau pe aceeași terasă cu mine, nu înseamnă că ne și cunoaștem. În realitate, nu s-a întâmplat nimic. Am răspuns prompt întrebărilor autorităților și asta a fost. Am stat 20 de minute, am plecat acasă, tot în calitate de martor”, a spus Natalia Mateuț care, în 2011 a trecut prin cel mai vechi episod din viața sa. Vedeta de televiziune a fost reținută la Amsterdam, împreună cu alte trei persoane, pentru fraudă bancară.

Fiica lui Dorinel Mateuț, actuala prezentatoare a știrilor Antena Stars, Natalia Mateuț (34 ani) ar fi fost condamnată pentru că a făcut cumpărături substanțiale folosind carduri clonate.