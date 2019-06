Dăncilă anunță o REVOLUȚIE în materie de autostrăzi! “Acum am această posibilitate”

“Aici va trebui să luăm nişte măsuri, nişte măsuri foarte stricte. Şi acum am această posibilitate să iau aceste măsuri. În primul rând, vreau să fac un departament al infrastructurii, al proiectelor de infrastructură sub coordonarea prim-ministrului, în care săptămânal să văd progresele făcute pe fiecare obiectiv în parte. Eu am spus, şi i-am spus şi ministrului Cuc, sunt atâţi angajaţi la CNAIR, eu cred că dacă ar merge pe fiecare investiţie, pe fiecare drum şi ar sta acolo, 20-30, cu o foaie de parcurs, ce se execută zilnic, am avea mai multe şanse decât dacă stăm în birou şi vrem să coordonăm de acolo. Mai mult, firmele care nu se încadrează în termene trebuie să plece”, a declarat Viorica Dăncilă, luni, la TVR1.

Întrebată dacă Narcis Neaga va rămâne în funcţia pe care o ocupă la CNAIR, premierul a spus: “Voi vorbi cu domnul Cuc să vedem cât de important este pentru proiectele următoare Narcis Neaga”.

Cât priveşte construcţia de spitale, premierul a menţionat că în curând va demara proiectul spitalului regional de la Constanţa, pe formula unui parteneriat cu Turcia şi, de asemenea, a precizat faptul că stadiul în care se află proiectul spitalului de la Iaşi este unul “destul de bun”. AGERPRES