DĂNCILĂ, subiect de zarvă între DRAGNEA și IOHANNIS

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, marti, faptul ca Viorica Dancila nu a fost invitata la summit-ul UE de la Sibiu, care se va desfasura pe 9 mai.

El l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis din aceasta cauza.

“Este lipsa de buna-crestere in primul rand. In al doilea rand, lipsa de patriotism. In al treilea rand, inca o expresie a lacomiei politice si de imagine pe care o are Iohannis. Nu cred ca s-ar fi putut intampla oriunde in alta tara din spatiul UE ca cel care s-a autoerijat in organizarea evenimentului sa faca orice ca sa nu fie invitat seful Guvernului, dar asta e”, a declarat Liviu Dragnea, intrebat despre faptul ca premierul Viorica Dancila s-a plans ca nu a fost invitata la summit-ul de la Sibiu.

De asemenea, jurnalistii au cerut sa stie daca presedintele Camerei Deputatilor se asteapta sa fie invitat la acest eveniment. “Nu ma omor dupa astfel de invitatii”, a fost raspunsul liderului social-demcoratilor.

“Primul ministru al guvernului Romaniei detine presedintia Consiliului Uniunii Europene… Am vorbit cu mai multi colegi din diverse tari care erau socati ca persoana care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene nu participa la acest eveniment”, a conchis Liviu Dragnea.

