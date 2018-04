”O poză cât 1.000 de glume proaste cu veniturile personalului sanitar.

Imaginea este grăitoare.

– Șefii… in dreapta fotografiei (da, chiar domnul Vâlcov și doamna Sevil).

– Poșeta… sub masă.

– Atitudinea… tot sub masă… vezi poziția doamnei Olguța!

Înțeleg că urma o întâlnire cu manageri de spitale la Palatul Victoria. Probabil le-au explicat cum să facă hocus-pocus cu bugetele…

(Foto: Cristian Roman)”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

