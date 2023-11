Luminița Odobescu: ”Perspectiva europeană atât a Balcanilor de Vest, cât și a partenerilor noștri estici este singura opțiune sănătoasă pentru pace”

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a participat luni, 27 noiembrie 2023, la deschiderea seminarului privind Uniunea Europeană și politica de extindere, cu titlul Necessary And (Im)Possible: What The Eu Really Thinks About Enlargement, eveniment organizat de think-tank-urile European Council for Foreign Relations și GlobalFocus Center, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe.

În intervenția sa, ministrul afacerilor externe a prezentat poziţia României, de susţinere a procesului de extindere a Uniunii Europene, cu precădere în contextul actual marcat de crize suprapuse atât în plan regional cât şi internaţional.

În intervenția sa, ministrul Afacerilor Externe a prezentat poziţia României, de susţinere a procesului de extindere a Uniunii Europene, cu precădere în contextul actual marcat de crize suprapuse atât în plan regional cât şi internaţional.

În context, a evidențiat faptul că procesul de extindere reprezintă o investiţie geostrategică pentru menţinerea şi dezvoltarea păcii, stabilităţii şi prosperităţii în Europa valorilor democratice comune.

„Perspectiva europeană atât a Balcanilor de Vest, cât și a partenerilor noștri estici este singura opțiune sănătoasă pentru pace, stabilitate și prosperitate pe termen lung. Cred că nimeni nu ar trebui să fie lăsat în urmă. Nici țările din Balcanii de Vest, nici partenerii noștri estici, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Nu ne putem permite să le lăsăm în sfera actorilor agresivi, mai ales acum, când democrația este la limită, iar securitatea în regiune este foarte fragilă”, a precizat ministrul Afacerilor Externe.