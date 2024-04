Marele actor Constantin Cojocaru s-a stins din viață! ”Chiar am fost un băiat de treabă. Poate chiar prea de treabă”

Constantin Cojocaru s-a stins din viață la 78 de ani. Marele actoru a lăsat în urmă o carieră prodigioasă în film dar mai ales teatru, unde a pus în scenă zeci de roluri în mai bine de 50 de ani de carieră.

Apelat de colegii artiști Țâcă, actorul a dat viață la sute de roluri de teatru radiofonic, fiind una din marile voci care au adus teatrul și în casele românilor.

Artistul, ce a jucat în multe filme emblematice, amintim ”Moromeții” (Stere Gulea), ”Bacalaureat” (Cristian Mungiu), ori ”Trei zile până la Crăciun” (al lui Radu Gabrea) s-a născut la țară, satul Borolea din județul Botoșani. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, Facultatea de Teatru, Secția Actorie, în 1966. S-a angajat apoi ca actor al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, unde a lucrat până în 1975. Cea mai mare parte a carierei sale a fost pe scena Teatrului Odeon din București.

Marele actor Constantin Cojocaru s-a stins din viață! ”Viaţa e bine să o laşi să te trăiască simplu, nu trebuie neapărat să te repezi tu s-o trăieşti cum crezi, cum îţi calculezi, nu, las-o să te trăiască simplu pentru că dacă eşti material bun ajungi bine (…) am beneficiat de nişte părinţi minunaţi, m-am bucurat de un climat cultural extraordinar şi lucrurile bune pe care le-am învăţat s-au întipărit, au intrat în reflex şi n-am fost obligat să mint că sunt băiat de treabă şi eu de fapt să fiu un derbedeu. Chiar am fost un băiat de treabă. Poate chiar prea de treabă”, spunea marele actor Constantin Cojocaru.