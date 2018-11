N-avem autostrăzi, iar calea ferată e jalnică, dar Guvernul ia sume uriașe de la Transporturi

Astfel, in loc sa fie investita in dezvoltarea infrastructurii, uriasa suma se va duce, printre altele, pe plata pensiilor si salariilor bugetarilor, majorate iar si iar, in ultima perioada.

Ministerul Finantelor a anuntat, inca de pe 21 noiembrie, ca a pregatit proiectul celei de-a doua rectificari bugetare din acest an. Potrivit informatiilor sumare publicate de Finante pe aceasta tema, ministerul de la care se vor lua cei mai multi bani este cel al Transporturilor. Mai exact, acestuia i se vor taia din buget nu mai putin de 1,16 miliarde de lei, echivalentul a circa 287 de milioane de euro.

Corect planificata, suma ar fi suficienta pentru constructia a cel putin 23 de kilometri de autostrada sau pentru realizarea a mai bine de jumatate din podul peste Dunare de la Braila.

In aceste conditii, e greu de inteles de ce considera Guvernul ca – in loc sa investeasca acesti bani in infrastructura durabila – e preferabil sa ii foloseasca pentru a-si acoperi cheltuielile curente.

Pe de o parte, ne-am gandit ca, poate, cei 1,16 miliarde lei incapusera pe mana unor functionari care nu se pricepeau sa-i investeasca. In acest caz, era normal sa fie realocati.

