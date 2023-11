Niciun sfârșit de an fără ”Singur Acasă”! Când revedem anul acesta aventurile lui Kevin și la ce post

Niciun sfârșit de an fără ”Singur Acasă”! Clasicele ”Home Alone”, ce s-au dovedit mai populare filme de Crăciun în România în ultimile două decenii, sunt nelipsite în casele românilor și la sfârșitul lui 2023, prin intermediul micilor ecrane.

Deja tradiționalele ”Singur acasă” și ”Singur acasă 2 -Pierdut în New York” (Home Alone: Lost in New York) s-au întors la Pro TV, postul care a difuzat filmele mai bine de 20 de ani. Pentru un an, în 2021, filmul ce înregistrează audiențe colosale în preajma Crăciunului, a fost găzduit de programele Antena 1.

Anul acesta filmele ”Home Alone” vor fi în casele românilor pe 16 decembrie, respectiv 23 decembrie, de la orele 20.00. Nominalizat la Oscar și Globurile de Aur, ”Home Alone” s-a dovedit și un real succes comercial. Bugetul primului film produs în 1990 a fost de 18 milioane de dolari iar încasările au depășit 500 de milioane.

2,2 milioane de români au urmărit, în medie, prima parte din cel mai cunoscut film de Crăciun. Macaulay Culkin a împlinit 43 de ani, nu mai duce cu puștiul teribil al filmelor sus amintite și, la 30 de ani de la primul mare succes în care a jucat din seria ”Singur Acasă” nu a mai avut un rol notabil. „Din momentul în care am putut să preiau controlul asupra propriei mele vieți și asupra propriului meu destin și să iau decizii care erau exclusiv în beneficiul meu și nu pentru ca altcineva să câștige bani, sau ceva de genul acesta, am făcut-o”, a spus Culkin într-un interviu din 2004 la Larry King Live despre despărțirea sa de lumea filmelor.