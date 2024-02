Oana Zăvoranu este învinuită că a șantajat un reputat medic! I-ar fi cerut 800.000 de euro drept ”despăgubiri” EXTRASE DIN AUDIEREA doctorului: ”A spus că dacă dau banii …”

Oana Zăvoranu este învinuită că a șantajat un reputat medic! Este vorba de Ioan Bogdan Furtună, managerul Spitalului Colțea din București, care s-a ocupat în trecut și de clinica mondenei, afacere ce a ajuns cu lacătul pe ușă.

Prin avocatul său, Zăvoranu i-a cerut suma drept despăgubire pentru modul în care medicul a manageriat centrul medical pe care bruneta l-a avut și căruia creditorii i-au cerut în instanță falimentul. Dr Ioan Bogdan Furtună susține că Oana Zăvoranu l-ar fi amenințat că, de nu va da respectiva sumă, va face publice anumite fapte de evaziune fiscală.

Dr Ioan Bogdan Furtună a fost audiat la Curtea de Apel București, având calitatea de parte vătămată în procesul pe care acesta l-a deschis Oanei Zăvoranu dar și avocatului ce a reprezentat-o, Ionuț Silviu Călin, amândoi acuzați de șantaj. Avocatul este cel care i-a adus la cunoștință medicului că vedeta scandalurilor mondene face în cele din urmă o ”reducere”, de la 800.000 la 200.000 de euro, și cu plata în rate.

Oana Zăvoranu este învinuită că a șantajat un reputat medic! Extrase din audierea medicului Ioan Bogdan Furtună ce a avut loc luni, 26 februarie : ”Pe data de 08.04.2021 împreună cu Andrei Țârdrea am mers la Ionuț Silviu Călin (avocatul Oanei Zăvoranu – n.r.), iar acesta din urmă mi-a spus că din înscrisurile pe care le-a studiat a reieșit că aș fi vinovat de evaziune fiscală și delapidare (la clinica Oanei Zăvoranu-n.r.) La cea de-a doua întâlnire au participat aceleași persoane, iar în plus față de prima întâlnire Ionuț Silviu Călin Ionuț mi-a spus care sunt pedepsele prevăzute de lege pentru evaziune fiscală și delapidare, adică de la 3 la 7 ani, precum și că îmi pot pierde calitatea de medic. Eu i-am spus că, din câte cunosc, calitatea de medic nu se pierde în urma unui astfel de proces, însă el mi-a transmis că este posibil.

Nu am fost dezacord niciodată să dau sume de bani (…) S-a discutat despre suma de 800.000 de euro. Eu am spus că nu am acești bani, dar am zis că sunt dispus la o negociere, pentru că am vrut să văd pana unde se merge. Două-trei zile a fost o continuă negociere. Ionuț Silviu Călin a spus ca Oana e o fata bună și îmi face o reducere. Am ajuns la 300.000 euro, apoi la 200.000 euro plătită în rate. A spus că dacă dau banii este o garanție că Oana Zăvoranu nu va ieși în presă și nu va face tămbălău”