Românii vor să trăiască ”visul canadian” și cer direct azil, după ridicarea vizelor. Autoritățile se gândesc că poate s-au pripit şi iau în discuţie reintroducerea lor

Deocamdată, însă, totul este la nivel de avertisment. Una peste alta, pentru mulţi dintre noi Canada a devenit, imediat după Revoluţie, un tărâm al făgăduinţei. Sute de mii de conaţionali s-au stabilit acolo.



Statul canadian oferă condiţii bune de trăi, spune Marina care s-a mutat acolo cu toată familia.

MARINA CECLAN: “Am ales ce e mai bine pentru copiii mei, ei deja vorbesc 3 limbi: romana, engleză şi franceză, au acces la o educaţie care probabil îi va duce departe, am decis să încercăm în Canada, era singura ţară ce oferea posibilitatea să emigrăm ca rezidenţi permanenţi, am primuit un salariu de debut, care s-a dublat în 4 ani. Şanse există dacă faci efort. ″

Şi Alexandru a dat România pentru Canada. Acum are acolo propria sală de karate.

Un sfert de milion de romani trăiesc în Canada. Iar din decembrie, de când s-au ridicat vizele, şi alţii îşi doresc să se mute acolo.

BEATRICE- românca în Canada: “Romanii au venit atraşi de sistemul de educaţie de aici, de siguranţă, în presa canadiana se vorbeşte despre valul mare de romani care vine aici.″

Sociolog: ″Pentru început Canada a fost o soluţie bună. Acum s-a întâmplat din nou ceva, aşa cum în 2007 s-au ridicat vizele pe UE, în anul anterior s-au ridicat vizele pentru Canada. După astfel de evenimente au revenit nişte oportunităţi. Valul de migraţie anul trecut a fost consistent, după ce s-a schimbat guvernarea, după nouă criză, oamenii au fost nemulţumiţi şi de modificările aduse Legilor Justiţiei. Sunt peste 300 de mii de romani care au plecat din ţară oficial în 2017.″

Cei care vor să se stabilească în Canada sau îşi caută un loc de muncă se pot înscrie pe portalul Ministerului Imigraţiei din Canada. Sunt nevoiţi să plătească taxa de aproximativ 550 de dolari canadieni şi mai apoi aşteaptă răspunsul autorităţilor de acolo care verifica toate informaţiile legate de cetăţeanul roman. Mai apoi, dacă totul este în regulă, romanii primesc un certificat de rezidenţă permanentă.

După ce primesc rezidenta, statul canadian îi sprijină pe oameni atât finaciar, cât şi profesional, prin cursuri de formare sau de limbă. În primele 2 luni ale acestui an au fost depuse 230 de cereri de azil. Aproape dublu faţă de 2016.

Este bine de ştiut faptul că înregistrarea unei cereri de azil durează aproximativ un an. Nu este însă descurajator, pentru că în tot acest timp cetăţenii primesc un ajutor social în valoare de 800 de dolari, bani plătiţi din bugetul public al statului canadian.

Foarte mult a crescut şi numărul celor care caută un loc de muncă în Canada, chiar dacă nu au solicitat protecţia guvernului de acolo. La o singură firmă din Cluj au fost depuse în ultima vreme 600 de cereri.

Autorităţile romane îi sfătuiesc pe romani să nu abuzeze de eliminarea vizelor. Au păţit-o cehii, care au emigrat masiv, iar din 2009 au iar vize.

Autorităţile române cooperează cu autorităţile canadiene pentru a asigura sustenabilitatea regimului liberalizat de vize pentru cetăţenii români.

În această etapă autorităţile române îşi concentrează atenţia pe campaniile de informare menite să contribuie la respectarea legislaţiei canadiene de către cetăţenii români care călătoresc în această ţară şi la verificarea, împreună cu partenerii canadieni, a oricărei informaţii care pare a indica dorinţa unor cetăţeni români de a abuza de regimul liberalizat de vize sau de legislaţia canadiană.



