Sindicat din Educație: Umilitor! Secretare și șoferi din primării, plătiți mai bine ca profesorii

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an.

Author: Mihai Voican | Sursa: Money.ro | Publicat: 15.01.2018, 10:24 | Actualizat: 15.01.2018, 10:24