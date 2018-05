Vespa – 70 de ani de popularitate

1. Rață sau viespe?

Brandul Vespa este deținut de Piaggio care există de aproape 130 de ani. Inițial o mică fabrică de cherestea, în ajunul primului război mondial, Piaggio a început să producă avioane militare. Totul a părut că se prăbușește (la propriu) după ce fabrica lor de la Pontedera a fost bombardată de aliați în timpul celui de al doilea război mondial, iar Enrico Piaggio, moștenitorul brandului, a decis să se concentreze pe crearea unui vehicul ieftin și compact – ieftin pentru a putea fi cumpărat de locuitorii unei țări sărăcite de conflict armat și compact pentru a se potrivi cu specificul străduțelor înguste ale orașelor italienești.

Inițial, modelul a fost creat sub numele de Paperino (Donald Duck in limba italiană) dar Enrico Piaggio nu a agreat designul și a cerut inginerului aeronautic Corradino D’Ascanio să îl refacă. Un lucru interesant este că acesta detesta motocicletele deoarece le considera prea mari, lipsite de confort și că murdăresc hainele pilotului – unul dintre obiectivele acestuia a fost crearea unui vehicul pe 2 roți care să garanteze păstrarea curată a hainelor. Până la producția în serie, Piaggio a renunțat la denumirea de Paperino deoarece a considerat că seamănă mai puțin cu o rață, ci mai degrabă cu o viespe (Vespa în italiană) mai ales prin prisma sunetului scos de motor. Restul e istorie.

2. Miss Hepburn si The Who

Încă de la începuturile producției, Vespa a fost marketată femeilor și tinerilor profesioniști din pricina faptului că nu te murdărești conducând. Prima reclamă la scutere înfățișa o femeie independentă mergând la serviciu pe un Vespa, iar mesajul s-a potrivit de minune cu „spiritul veacului” deoarece în 1946 italiencele au votat pentru prima dată în istoria tării.

Pe parcursul următorilor 20 de ani Vespa a devenit un cult romantic. Chiar și limba italiană s-a îmbogățit cu verbul vespare care înseamnă „să mergi undeva pe o Vespa”. Cu toate astea, faima internațională a pornit în 1953 o dată cu lansarea filmului Roman Holiday – actrița Audrey Hepburn ținându-se strâns de talia lui Gregory Peck pe o Vespa prin Roma a rezonat cu publicul larg, iar vânzările scuterelor au explodat.

25 de ani mai târziu, filmul Quadrophenia regizat de Franc Roddam și produs de faimoasa trupă The Who înfățișa grupul denumit Mods (provenit de la cuvântul the Modernists), tineri ferchezuiți care conduc scutere italienești – unul dintre personaje, Ace Face, interpretat de cântărețul Sting, era văzut conducând un scuter Vespa personalizat cu faruri supradimensionate. Din nou, industria filmului și-a declarat dragostea pentru scutere Vespa.

3. Star-Power

Vespa rămâne și în ziua de azi unul dintre cele mai iubite modele de scutere, iar starurile internaționale par să le adore. George Clooney, Paris Hilton (un vespa roz), Michael Scumacher, Brad Pitt, Emma Watson, Hugh Jackman, Jeremy Clarkson, Mickey Rourke, Paul Rudd, Lady Gaga, Leonardo DeCaprio și Jamie Oliver sunt doar câteva dintre vedetele care dețin și folosesc un scuter Vespa.

Observați cât de diversă este lista de mai sus și veți înțelege că Vespa este un brand foarte versatil, potrivit oricui. Dacă ne uităm pe site-ul ATVRom la secțiunea scutere Vespa putem trage concluzia că există gamă foarte variată de scutere, un nivel înalt de diversitate atât la nivel de motorizare cât și ca aspect și culori disponibile.

În ziua de azi am auzit spunându-se că Vespa sunt pentru hipsteri – nu credem ca l-ar numi cineva pe Mickey Rourke hipster (cel puțin nu în față).