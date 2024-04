A murit primul crainc al Televiziunii Române! Ceaușescu îi urmărea toate emisiunile

A murit Florin Brătescu, primul crainc bărbat al Televiziunii Române! Avea 90 de ani! A fost una dintre cele mai importante figuri ale micului ecran.

Timp de mai bine de jumătate de secol figura jurnalistului imprima teamă prin emisiunea pe care o prezenta, ”Reflector”. Una ce a rămas în istorie pentru televiziunea națională deoarece era prima producție de anchete tv.

”Reflector”, care a fost și primul director general al Antena 1, a apărut la sfârșitul anilor ’60 a devenit în scurt timp cea mai importantă emisiune de televiziunii de investigații și anchetă din peisajul media românesc. Era o emisiune ce nu scăpa nici o ediție lui Nicolae Ceaușescu deoarece dădea impresia că nedreptățile din societate erau pedepsite. În societate devenise de speriat expresia ”Te dau la Reflector”, aluzie la anchetele jurnalistice prezentate de Florin Brătescu.

A murit primul crainc al Televiziunii Române! ”Iniţial, la TVR, erau doar femei, dar la un moment dat s-au gândit să bage şi voce de bărbat, așa că s-au gândit să mă trimită la televiziune. (…) M-am dus la TV, am realizat jurnale. TVR-ul se mutase în Moliere şi avea o emisiune <În fața hărţii>. Într-una dintre emisiuni, prezentatoarea nu a putut veni în emisie. Cu 30 de minute înainte, mi s-a pus un text în brațe, m-au dus la machiaj şi am intrat pe post, nimeni nu știa cine sunt. După ce am intrat pe sticlă, am rămas o perioadă în faţa camerelor”, povestea Florin Brătescu cel ce a petrecut mai bine de 40 de ani ca angajat al Televiziunii Române.