Cele trei ”porunci” date de americani guvernului român

Toate cele 120 de companii chestionate în sondajul AmCham s-au arătat prudente în privința planurilor investiționale pentru 2019, pe care le-au condiționat de stabilitatea politică, investițiile în infrastructură și de creșterea performanței în administrația publică. Există însă și aspecte pozitive ale activității lor în România.

Principalele trei măsuri care trebuie adoptate pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri din România sunt, conform analizei realizată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România), accesarea fondurilor europene (în viziune a 55% dintre respondenţi) şi investiţiile în infrastructură (53%).

„Revizuirea cheltuielilor publice şi canalizarea acestora către investiţii. Până în anul 2016, nivelul cheltuielilor publice de investiţii depăşea 5% din PIB. După acel an, investiţiile au scăzut sub sub 5% din PIB, apropiindu-se periculos de 4%, ceea ce va duce şi la decelerare a creşterii economice”, a menţionat joi Ionuț Simion, preşedintele AmCham, când a prezentat rezultatele unui sondaj realizat de organizația pe care o reprezintă.

Cea mai mare parte a mediului de afaceri din România (94%) consideră că lipsa infrastructurii de transport reprezintă un impediment major în dezvoltarea economică a ţării, în timp ce două treimi dintre cei chestionaţi (66%) fac referire la lipsa politicilor şi programelor de investiţii publice, reiese din rezultatele sondajului realizat de AmCham România, prezentate joi într-o conferinţă de presă de Ionuţ Simion, preşedintele organizaţiei, anunță Agerpres.

Articolul integral pe CAPITAL