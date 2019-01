Codrin Ștefănescu, huiduit și la Brașov...

In momentul in care secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, si Marius Dunca, fost ministru al Sportului, acum presedinte al PSD Brasov, au ajuns la sediul hotelului in care are loc o conferinta de presa organizata de PSD Brasov, cativa protestatari au huiduit si au strigat “Rusine sa va fie” si “Hotii”.

Social-democratii s-au oprit sa discute cu protestatarii, care s-au plans de faptul ca foarte multa lume, “frati, prieteni”, pleaca din tara.

Codrin Stefanescu le-a spus ca unii ar putea fi determinati sa se intoarca acasa, insa oamenii au continuat sa huiduie si sa scandeze. Unul dintre ei a spus “Partidul dumneavoastra nu a respectat electoratul”.

Articolul integral pe ZIARE.COM