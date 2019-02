Conacul de vis al Olguței este în litigiu, iar niște persoane locuiesc ABUZIV în casă

Lia Olguța Vasilescu a vorbit, miercuri seara, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, ”România 9”, că și-a cumpărat o casă alături de viitorul său soț, Claudiu Manda, despre care presa locală din Craiova a scris că are cristale Swarovski și robinete de aur. Fostul ministru al Muncii a infirmat dotările de lux și a precizat că a dat 230.000 de euro pe casa vechi de mai bine de 100 de ani, scrie realitatea.net.

”A costat 230.000 de euro. 150.000 de euro au fost din cont, iar 80.000 de euro din vânzarea unui apartament al viitorului meu soț. Casa e din 1906. Nu e toată casa noastră, e doar o parte. Mai este un proprietar și un litigiu pe o parte din casă, cu niște persoane care locuiesc abuziv în casă. Casa a fost scoasă la vânzare în urmă cu 2 ani, la 285.000 de euro, dar nimeni nu s-a încumetat. Pe unul dintre proprietari nu am putut să îl dăm afară, încercăm cu ceilalți.

Casa nu arată așa cum a apărut în presă. Am cumpărat-o în urmă cu o lună de zile. Demisolul e în litigiu. Eu am cumpărat parterul și mansarda. E un proprietar și alte persoane. Nu e cu cristale Swarovski, nu are robineți de aur. În 2015, Primăria Craiova a luat o parte din teritoriul acestei case și apoi, după ce nu am mai fost eu primar, a fost dat înapoi proprietarilor.

Nu am fi ajuns în situația de a împrumuta bani dacă nu aveam conturile blocate de DNA de 3 ani. Sunt 3 dormitoare, o bucătărie, un living și o cameră de luat masa, are 230 de metri pătrați și o curte, cu intrare separată.