Daea, la Bruxelles: discurs despre cormoranii care înoată în piscine

Bombardat cu intrebari legate de impactul Brexit asupra pescuitului, de strategiile de conservare a speciilor din Marea Mediterana si de viitorul colaborarii in domeniu dintre UE si Mauritania, Daea a evitat orice raspuns clar.

In schimb, s-a multumit sa ocupe timpul care i-a fost alocat cu un discurs dezlanat, in care le-a explicat celor prezenti, printre altele, cat de norocosi sunt ca il au printre ei.

Incepand cu ora 12:00 (de fapt, ora 11:00 la Bruxelles), Petre Daea a luat cuvantul la Comisia de Pescuit, pentru a prezenta modul in care Romania vrea sa contribuie la dezvoltarea domeniului, in perioada in care asigura presedintia Consiliului UE.

Dupa ce Daea si-a citit discursul, a fost luat la intrebari de europarlamentari. Spre exemplu, Peter van Dalen – care a spus ca a fost la Galati si ca stie multe despre pescuitul dunarean – l-a intrebat pe Daea despre anumite forme de negociere, dar si despre viitorul pescuitului cu impuls electric. In plus, olandezul a dorit sa stie in ce conditii vor mai putea pescarii din tara sa, dar si cei nemti si danezi sa munceasca in sectarele britanice ale Marii Nordului, dupa Brexit.

