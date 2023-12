”Imperiul Leilor” încheie un nou sezon. Ultima șansă pentru cei care vor să obțină finanțarea pentru afacerea lor

”Imperiul Leilor” încheie un nou sezon, cel de-al patrulea. Timp de trei luni, leii- investitori Dragoș Petrescu, Cristina Bâtlan, Dan Șucu, Dr. Wargha Enayati, Daniel Mischie, Mircea Căpățînă, Felix Pătrășcanu și Răzvan Raț au analizat sute de propuneri și zeci de prezentări live în platou, care mai de care mai inedite.

Ediția din acestă seară este și ultima șansă pentru cei care vor să obțină finanțarea pentru ideea ori afacerea lor. Investitorii sunt pregătiți să dea o șansă afacerile care, în accepțiunea lor, într-adevăr merită. Munca nu se va încheia aici, urmând cel de-al doilea pas, cel al verificărilor suplimentare de business care vor certifica informațiile prezentate.

”Imperiul Leilor” încheie un nou sezon Cristina Bâtlan este încântată de o afacere în care a investit, una ce a devenit foarte apreciată de doamne și domnișoare. ” Dintr-o singură companie pot să declar că am ridicat 5000 de euro dividente, deci foarte tare. Am investit 50.000 și am ridicat 5.000, însă afacerea este foarte profitabilă. Este ondulatorul de păr fără căldură, pentru care am creat și produse recurente.

Este în casele multor femei și foarte multe femei din România iubesc acest obiect, îl folosesc și într-adevăr le-a schimbat viața în bine. O altă afacere în care am investit împreună cu Wargha Enayati este fabrica de peleți de la Târgu Jiu care a primit deja echipamentul nou, o nouă fabrică la cheie, imensă, un mastodont, pentru care am construit și o hală nouă, astfel încât să devenim unul dintre producătorii importanți de peleți la nivel de țară, iar pentru acest business avem producția vândută în avans deja pe un an și jumatate. Deci e performant.”, spune afacerista care a mai ales să investească într-o afacere alături de Wargha Enayati. Este vorba de o fabrică de peleți, și deja au comenzi pentru tot anul viitor.

