Liderul chinez Xi Jinping a fost primit la Palatul Elysee de preşedintele Emmanuel Macron. La întâlnire ia parte şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – VIDEO

Emmanuel Macron, care a avut în prealabil discuţii cu cancelarul german Olaf Scholz, intenţionează să pledeze pentru „reciprocitate” comercială şi pentru căutarea unei soluţii la războiul din Ucraina, în faţa unui preşedinte chinez care continuă să îşi arate sprijinul pentru Rusia.

Într-un articol de opinie publicat luni de Le Figaro, preşedintele chinez a scris că Franţa şi ţara sa sunt capabile „să îşi aprofundeze cooperarea în materie de inovare pentru a promova o dezvoltare ecologică”, aşa cum este deja cazul fabricilor de baterii, şi speră că Franţa va oferi companiilor chineze „un climat de afaceri corect şi echitabil”.

Însă, potrivit Reuters, preşedintele francez Emmanuel Macron şi şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmau să facă presiuni asupra preşedintelui chinez Xi Jinping pentru a reduce dezechilibrele comerciale şi pentru a-şi folosi influenţa asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina.

Xi a venit în Europa Occidentală pentru prima dată în ultimii cinci ani, într-o perioadă de tensiuni comerciale în creştere, Uniunea Europeană investigând mai multe industrii chineze, inclusiv exporturile de vehicule electrice, în timp ce Beijingul investighează importurile de coniac, în mare parte fabricat în Franţa.

„Dezechilibrele actuale în ceea ce priveşte accesul pe piaţă nu sunt sustenabile şi trebuie abordate”, a declarat von der Leyen într-un comunicat, calificând relaţia Europei cu China drept „una dintre cele mai complexe, dar şi una dintre cele mai importante”.

„Europa nu poate accepta astfel de practici de denaturare a pieţei, care ar putea duce la dezindustrializarea Europei”, a mai spus ea.

Într-un comunicat publicat la sosirea sa la Paris, Xi a lăudat legăturile dintre cele două naţiuni. El a spus că sunt „un model pentru comunitatea internaţională de coexistenţă paşnică şi cooperare reciproc avantajoasă între ţări cu sisteme sociale diferite”.

La rândul său, presa de stat chineză a încercat să dea un ton conciliant în diverse editoriale. „Cooperarea economică şi comercială dintre China şi UE este uriaşă, iar loviturile şi accidentele sunt inevitabile”, a scris Cotidianul Poporului, ziarul emblematic al Partidului Comunist. „China este dispusă să consolideze comunicarea şi coordonarea cu UE, să promoveze cooperarea şi să rezolve diferenţele prin dialog”, a punctat oficiosul.

Cei 27 de membri ai UE – în special Franţa şi Germania – nu sunt uniţi în atitudinea lor faţă de China. În timp ce Parisul susţine o linie mai dură în ceea ce priveşte ancheta asupra vehiculelor electrice, Berlinul vrea să procedeze cu mai multă prudenţă, spun sursele.

Cancelarul german Olaf Scholz nu s-a alăturat lui Macron şi Xi la Paris din cauza unor angajamente anterioare, au declarat surse Reuters.

Franţa speră, pe de altă parte, să convingă China să preseze Moscova să-şi oprească operaţiunile din Ucraina, fiind făcute puţine progrese în acest sens, în afară de decizia lui Xi de a-l suna pentru prima dată pe preşedintele Volodimir Zelenski la scurt timp după ce Macron a vizitat Beijingul anul trecut.

Franţa speră, de asemenea, să facă presiuni pentru a deschide piaţa chineză pentru exporturile sale agricole şi să rezolve problemele legate de preocupările industriei franceze de cosmetice cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, au declarat oficialii.

Între timp, China ar putea anunţa o comandă pentru 50 de aeronave Airbus în timpul vizitei lui Xi.

După Paris, Macron îl va duce marţi pe Xi în Pirinei, o regiune muntoasă dragă preşedintelui francez, deoarece este locul de naştere al bunicii sale materne.

Xi se va îndrepta ulterior spre Serbia şi Ungaria, ţări prietenoase cu Rusia.