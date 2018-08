Mărturii ale oamenilor de media care au fost la protest: „În 30 de secunde nu am mai putut respira”

Ziarista Paula Rusu a descris contextul în care se afla, când jandarmii au dat cu gaze lacrimogene în protestatari:

Am fost la protest, fiindca sunt ziarist inainte de orice.

Sunt socata de ceea ce am trait. Am intrat dinspre Aviatorilor unde erau trupe anti-tero, jandarmi calare si jandarmi cu caini. In mjlocul drumului era amplasat un gard de 2 metri si jumatate, ancorat cu bare de otel de un camion al Jandarmeriei. Eram curioasa sa vad fetele protestatarilor, reactiile lor. Oameni de toate varstele scandau, unii aveau vuvuzele, steaguri, o vanzoleala obisnuita, am mai vazut-o si la alte proteste. Am inceput sa fotografiez steagurile altor tari aduse de protestatari. Am ajuns langa gardurile din partea stanga a Guvernului. Singurii care atingeau acele garduri erau cordoanele de jandarmi. Nicio violenta, doar scandari. Langa mine niste femei striga: “Hotii, hotii. Jandarmeria apara hotia. Noi va platim salariile”. Intr-o fractiune de secunda unul din jandarmi le spreiaza pe femei care se trag speriate inapoi. Alti doi jandarmi arunca spre ele cu grenade cu gaze lacrimogene. Lumea se da inapoi un pas. Imi pare atat de neverosimila scena ca nu percutez. In 30 de secunde nu am mai putut respira, am cazut in genunchi pe caldram dimpreuna cu alti oameni. Un tanar imi intinde o batista de hartie. In spatele meu o fata horcaie stand pe burta pe asfalt. Reiau. Nu a comis nimeni nicio agresiune, nicio tentativa, nicio violenta impotriva jandarmilor. Au dat cu gaze fiindca au putut. Una din nenumaratele instigari pricinuite de jandarmi. Am plecat spre marginea pietei, catre muzeul Antipa. Abia vedeam de lacrimi, abia respiram de la usturime. A fost momentul in care au inceput sa dea cu niste, nu stiu cum sa le numesc, bubuiau ca niste bombe si imprastiau gaz lacrimogen deasupra multimii pasnice. Subliniez, pasnice. Fumul ala care se vede deasupra multumii in poze e gaz lacrimoge. Uitati-va la poze. Cu fiecare bubuiala, care au inceput sa fie tot mai dese, multimea izbucnea: “Nu plecam, nu plecam!”



Doua ore au dat cu gaze lacrimogene in zonele unde era lumea pasnica. Bubuia ca la razboi. Oameni in toata firea cadeau din picioare. Consider ca Jandarmeria a instigat sistematic, prefatand un deznodamant de nedorit.



Ce a urmat, o oroare. Aproape 300 de protestarari si vreo 10 jandarmi raniti (cifre aproximative).



Va spun ca un om care respira cu un singur plaman. Doua lucruri au o valoare de necuprins pentru om: libertatea si sanatate. Nu stii ce ai pana nu pierzi una sau alta.



In loc de concluzie: sper ca femeia jandarm abandonata de colegi in mijlocul multimii sa fie bine. Sper ca toti huliganii care au generat violentele sa isi incaseze pedeapsa.