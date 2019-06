MELEȘCANU răspunde la întrebarea zilei: Va acorda România azil politic lui PLAHOTNIUC

Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, luni, daca moldoveanul Vladimir Plahotniuc, fugit din tara lui, va primi azil in Romania.

“Nu stiu ce se va intampla. De obicei, in Romania nu sustinem persoane, ci partide si institutii. Nu au fost discutii in aceasta privinta, in niciun moment”, a replicat Melescanu, citat de Digi24.

El a fost intrebat de soarta lui Plahotniuc in timpul vizitei sale la Luxemburg, la Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii Europene.

Politicianul moldovean este dat in urmarire internationala si de Rusia, dar si de Republica Moldova.

Informatia a fost confirmata de vicepremierul rus, dupa declaratii in acest sens facute de omologul sau moldovean, Andrei Nastase.

