Presupusul denunțător al lui Tăriceanu A RUPT tăcerea!

În spaţiul public, printre numele celor care l-ar fi denunţat pe Tăriceanu a fost vehiculat şi cel al lui Bogdan Teodorescu, analist şi consultant politic. Vineri seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Teodorescu a infirmat că a depus un denunţ împotriva liderului ALDE, dar a confirmat că a dat declaraţii, în 2014, la DNA.

”Nu am denunţat, nu denunţ şi nu voi denunţat niciodată pe nimeni. Cu atât mai puţin pe domnul Tăriceanu. Eu nu am denunţat, dar am fost denunţat. Am fost audiat acum mulţi ani, dar nu îmi aduc aminte dacă am fost audiat în acest dosar. Acel denunţ e public, s-a vorbit de el în 2014, 2015, 2016. Am fost audiat ca martor. În viaţa mea nu am lucrat pentru domnul Tăriceanu.”, a spus Bogdan Teodorescu, conform stiripesurse.ro.