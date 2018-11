Reacţia PSD la refuzul lui Iohannis: Halucinant, depășește orice normă, orice logică. Calcă în picioare și legea, și Constituția

„Halucinant, depășește orice normă, orice logică. Calcă în picioare și legea, și Constituția. Refuză orice îi dă sistemul să refuze. Exagerările astea, că am schimbat 70 de miniștri, da, dar țara merge bine, lucrurile merg bine. Am schimbat mai puțini oameni decât are el dosare. Nu poți să sabotezi țara asta, nu e normal ce se întâmplă. Vizavi de hachițele acestui personaj, care a ajuns întâmplător președintele României, noi trebuie să ne adaptăm”, a declarat Codrin Ștefănescu, într-o intervenție la Antena 3.

Secretarul general al PSD a mai spus că social-democrații caută „soluții” și că ce face președintele Iohannis este „bătaie de joc”.

Critici la adresa șefului statului a adus și deputatul Florin Iordache, care a arătat că „președintele este în campanie” și că „nu face decât să blocheze activitatea Guvernului”. „Nu este atributul dumnealui să cenzureze propunerile de revocare ale primului ministru. Demonstrează încă o dată că este într-o bătălie deschisă cu Guvernul şi cu majoritatea parlamentară. El vrea să întârzie performanţa guvernului, ceea ce este contraproductiv”, a spus Iordache.

Articolul integral pe ROMÂNIATV.NET