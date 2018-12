”Scrisoarea lui Dăncilă către Moș Crăciun”. Aplauze și hohote de râs la Teatrul Național

Grecu a citit o scrisoare imaginară a premierului Dăncilă către Moș Crăciun, luînd în derâdere gafele pe care șeful Guvernului le-a făcut de când a preluat această funcție.

Momentul amuzant, care a avut mare succes în rândul spectatorilor, a fost filmat din public cu un telefon și postat pe Facebook.

Iată și textul citit de Toni Grecu pe scena Teatrului Național:

”Dragă Moş Crăciun,

Mă numesc Viorica şi vreau să te rog să pui şi pentru mine câteva daruri în sacul tău, care ştiu că e încăpător şi mare şi are surprize pentru toţi, deoarece eu am fost foarte cuminte şi ascultătoare tot anul. Cum mi s-a spus aşa am făcut.

Deci, dragă Moşule, te rog aşa: să-mi aduci o carte de bucate nouă, care e cartea mea preferată. Cea care o am acuma este pătată de ulei şi de suc de maioneză şi nu se mai vede ce scrie la pagina cu salata beouf care îi place cel mai mult lui.”

