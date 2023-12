Tenorul ce a intonat Imnul României la parada militară de la 1 decembrie este fiul unui celebru lăutar. Tatăl său este una din ultimele legende ale muzicii

Baritonul care a intonat Imnul României de Ziua Națională, la ceremonia de la Arcul de Triumf, este nimeni altul decât baiatul unui celebru cântăreț de muzică lătărească și de petrecere. De 1 decembrie, vocea lui Ștefan Alexandru Constantin face ca întreaga suflare românească să se încarce de măreție profundă.

El dă donul ca cei mai importanți oameni din stat, efectivelor militare dar și întreagii Românii, prin intermediul televiziunilor, să ia o poziție solemnă. Puțini știu că acesta este fiul unui celebru lăutar, Nicu Constantin, cunoscut de decenii pe scena muzicală drept Nicu Gigantu’, unul din ultimii soliști ale cântecelor lăutărești din perioada interbelică. Artist a cărui carieră de întinde pe o jumătate de veac și care a animat petrecerile a generații de români.

Tenorul ce a intonat Imnul României la parada militară de 1 decembrie (VIDEO) este fiul unui celebru lăutar! Solist al Ansamblului artistic ”Doina” al Armatei şi al corului Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, Alexandru Constantin Ștefan, are studii muzicale complete (Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, Masterat Canto, Artele Spectacolului /Modulul de Jazz și Muzică ușoară la UNMB), este profesor de muzică, și, până la 37 de ani a strâns zeci de premii la festivaluri prestigioase. În alte conjuncturi decât situațiile extraordinare, festive, Alex are și propria sa formație -Constantin&Band -grup cu intensă activitate în zona petrecerilor private.

Tatăl său, care a dus muzica lăutarească autentică până în Japonia şi Statele Unite, și-ar fi dorit ca Alexandru să-i calce pe urme, însă Alexandru, ultimul vlăstar din istoria familiei de lăutari (din tată în fiu încă de la începutul secolului XX) cântă muzică clasică dar și evergreen-uri pop.

„Talentul artistic l-am moștenit de la tata, dar și de la mama mea, pentru că amândoi părinții cântă muzică de petrecere. Eu însă, am decis să studiez muzică mai elevată, am urmat liceul de muzică și Conservatorul, unde am studiat canto și pian. Am ales să nu calc pe urmele celebrului meu tată, pentru că muzica lăutărească este mai greu acceptată în lumea muzicală. Uneori mai cânt și eu muzică de petrecere, dar doar alături de tatăl meu și asta destul de rar”, spune Alexandru Constantin.