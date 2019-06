Exercițiul NATO de la Cincu: ADVERSAR iscat din senin pentru militarii americani

Militarii americani au fost vânaţi de ţânţarii băştinaşi la exerciţiul militar NATO de la Cincu.

Publicat la 10:01 - 21 06 2019

Autor: Mihai Voican

Militarii americani participanţi la Saber Guardian 19, cele mai mari manevre NATO care au loc în România în acest an, au avut de luptat cu o serie de duşmani care nu figurau în scenariile exerciţiului.

Concret, la aplicaţiile din poligonul Cincu, militarii americani din Regimentului 2 Cavalerie, care au porecla „The Dragoons”, s-au confruntat cu temperaturi de aproximativ 35 de grade pe un fond de umidatate crescută şi, în plus, s-au văzut nevoiţi să se „bată” cu ţânţarii mioritici. Astfel, sergentul Mark Mcalvain a declarat pentru publicaţia Stars and Stripes că, în timp ce se pregăteau să facă faţă atacului inamic, el şi colegii lui au fost atacaţi de insecte „foarte viguroase” care veneau de peste tot. „Aici sunt atât de mulţi ţânţari încât numai pe faţă am peste 20 de înţepături”, a precizat „Dragonul” Mark Mcalvain.

Conform scenariului, militarii americani au avut misiunea de a apăra poziţiile în faţa unei forţe militare care a încercat să taie comunicaţiile NATO din zonă. Forţa „duşmană” a fost constituită din militari români dotaţi cu blindatele de concepţie sovietică BTR-80.

