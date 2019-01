Gardieni, UMILIȚI de GIGI BECALI

Gigi Becali îşi pregăteşte revenirea pe scena politică. Rugat să comenteze intenţia lui Florin Călinescu de a candida cu o nouă formaţiune politică, omul de afaceri a declarat în exclusivitate la România TV: “”Eu pot să îmi fac oricînd partid, am şi bani, o spun şi sondajele. Numai după ce îl anunţ, am 6%, pentru că aşa spun sondajele. Pe locul doi e Ţiriac, cu 3%…Cu Noua Generaţie, am avut 17%! Eu conduc oameni, e talentul meu, e harul meu, aşa cum talentul lui Florin Călinescu e să facă oamenii să râdă., am demonstrat la Steaua, am demonstrat în viaţa mea prin tot ce am făcut. Eu îi conduceam şi pe miliţieni. Îi puneam să măture în puşcărie. Dar tu, miliţanule, nu faci parte de aici, cu noi?. Şi măturau, dar din respect, nu că îi obligam”.

Gigi Becali a reafirmat că se gândeşte la înfiinţarea unui partid politic, a nominalizat şi persoane care ar putea face parte din noua formaţiune, de la oameni politici ca Adrian Severin, la jurnalistul Liviu Avram, cu precizarea că el nu va candida.